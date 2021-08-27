İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Soyer’in İzmir’i bir kültür sanat şehrine dönüştürme vizyonu çerçevesinde, İş Bankası ve İş Sanat işbirliği ile Milli Mücadele’ye dair en kapsamlı sergi olan “İstiklal Sergisi”ni İzmir’e taşıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kentte bir dizi etkinlikle kutluyor. Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan İstiklal Sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İş Bankası ve İş Sanat işbirliği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kültürpark Atlas Pavyonu’nda saat 18.00’de açılacak. İstiklal Sergisi, İzmir’de daha da zenginleştirilerek “Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi” başlığı ile düzenlenecek. 9 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak sergi saat 11.00 ile 20.30 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Sergi, Milli Mücadele’nin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında İş Sanat tarafından İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde eş zamanlı olarak açılmış, pandeminin getirdiği kısıtlamalar ve tedbirlere rağmen iki kentte 650 bin ziyaretçiye ulaşarak büyük ilgi görmüştü.

Ziyaretçiler yüz yıllık tarih yolculuğuna çıkacak

2020 yılında İtibar Yönetimi kategorisinde PRİDA ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk-Kültür Sanat kategorisinde Altın Pusula ödüllerine de layık bulunan sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlandı. Ulusun verdiği bağımsızlık mücadelesinin tüm boyutlarını bine yakın özgün belge, fotoğraf, film ve obje aracılığıyla anlatan sergide, “On Yıllık Savaş”, “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuva-yi Milliye”, “Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz”, “İstiklal ve Cumhuriyet” olmak üzere altı bölüm bulunuyor.

Sergi İzmir için genişletildi

Sergi İzmir’e hazırlanırken kentin Milli Mücadele’deki yeri ve öneminin altını çizen eklemelerle zenginleştirildi ve şimdiye kadarki en geniş haline ulaştı. Yerel kaynaklar ve koleksiyonerlerden alınan destekle yüzyıl dönümünde İzmir’in önemini vurgulayan bir giriş bölümü eklendi. 6 bölümden oluşan sergiye İzmir’in kurtuluşuna dair yeni unsurlar da eklendi.

Milli Mücadeleye dair en kapsamlı sergi

Yerli ve yabancı birçok arşiv ve koleksiyondan yararlanılarak hazırlanan sergide döneme dair askeri objeler, günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış haritalar ve komuta kademelerinin cephe emirleri gibi yazılı belgelerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü yer alıyor. Metinler ekran ve projeksiyonlarla destekleniyor. İstanbul’da 29 Ekim 2019 günü 10 bin 919 kişi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kıran serginin İzmirlilerin hafızasında önemli izler bırakması bekleniyor. Sergi sanal ortamda www.issanat.com.tr adresinden de gezilebiliyor.