İzBBŞT ilk turnesini “Azizname” ile yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Azizname oyunu ile Narlıdere, Torbalı, Tire, Güzelbahçe ve Karşıyaka’da seyirciyle buluşacak

Genel Sanat Yönetmenliğini Yücel Erten’in yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Azizname oyunu ile beş ilçe belediyesinin kültür merkezlerinde seyirciyle buluşacak. 20 Mart’ta saat 20.00’de Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak turne 29 Mart’ta aynı saatte Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda, 30 Mart’ta Tire Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 1 Nisan’da Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 3 Nisan’da ise saat 21.00’de Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda devam edecek.

Davetiyeler belediye kültür merkezlerinin gişelerinden ve ilçe belediyelerinin kültür müdürlüklerinden temin edilebilecek. Gösterimlerin tamamı ücretsiz olacak.

Aziz Nesin’in keskin kaleminden hal-i pür melalimiz!

Usta Yönetmen Yücel Erten’in Aziz Nesin’in kalemi kadar keskin Turgay Erdener imzalı müzikleri, Salima Sökmen’in koreografisi ile derlediği Azizname, güncelliğini koruyan memleket meselelerimize değiniyor ve her mesele “dur bakalım n’olacak” diyenleri taşlıyor!

Dünya prömiyeri 1995 yılında Berlin’de yapılan ve çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir oynanan “Azizname”, Aziz Nesin taşlamaları ve öykülerini geçmişten günümüze giden bir yolculuğun manzarasına yerleştiriyor.