İZDOB perdelerini La Traviata ile açacak

İzmir Devlet Opera ve Balesi, perdelerini 3 Ekim'de açacak. La Traviata ile sezona başlayacak olan İZDOB, yeni sezonda 4 opera, 3 müzikal, 6 bale, 1 müzikli oyun, 4 çocuk oyunu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Perdelerini 3 Ekim saat 20.00'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde Giuseppe Verdi'nin 'La Traviata' operasıyla açacak İZDOB, yeni sezonda 4 opera, 3 müzikal, 6 bale, 1 müzikli oyun, 4 çocuk oyunu sahneleyecek.Şef Tulio Gagliardo yönetimindeki 'La Traviata' operasında, İZDOB opera ve korosuna, solistler Eylem Demirhan Duru, Evren Işık, Burçin Savigne, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Aydın Uştuk, İnanç Makinel, Tamer Peker, Cengiz Sayın, Nazlı Alptekin, Melisa Özdemir, Ayşe Özmen, Eda Çapanoğlu, Evrim Özülgen, Burak Dabakoğlu, Murat Direk, Christopher Gagliardo, Cihan Özmen, Nejad Beğde, Doğukan Özkan, Soner Yıldırım, Burak Bardakcılar, Başar Ünal, Mehmet Deren Eladağ ve Muzaffer Soydan eşlik edecek.

Çevre illere de gidecek

İZDOB etkinlikleri, geçen yıl hizmete giren Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nin yanı sıra Elhamra Sahnesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ile uygun sahnesi bulunan çevre iller ve açık hava mekanlarında sanatseverlerle buluşturulacak. Gösterilere ait biletler, 'www.biletinial.com' internet gişesi ile pazar günü dışında haftanın 6 günü İZDOB Elhamra ve Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden temin edilebilecek.