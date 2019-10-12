İZDOB'tan 5. Murad balesi için genel prova

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 5. Murad balesinin genel provasını yaptı.

İZDOB'tan 5. Murad balesi için genel prova
12 Ekim 2019 Cumartesi 15:35

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde 12 Ekim'de seyirciyle buluşacak iki perdelik eserin genel provası yapıldı. Eserde Osmanlı İmparatorluğu'nun en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5. Murad'ın, 3 aylık saltanat dönemi sonrası 28 yıllık Çırağan Sarayı'ndaki yaşamı canlandırılacak. Balede, piyano çaldığı ve bestekar olduğu bilinen 5. Murad'ın bazı eserleri de yer alacak. Düzenlemesini Emre Aracı ile Bujor Hoinic'in yaptığı eserin librettosu Emre Aracı'ya ait. Koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran'ın tasarladığı eserin dekor ve kostüm tasarımını Savaş Camgöz, ışık tasarımını ise Fuat Gök üstlendi.


Kaynak: AA
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