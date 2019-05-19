İZDOB'tan Minyatür-Gece

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin geçen sezon prömiyerini gerçekleştirdiği Minyatür ve Gece adlı iki bale 21, 24 ve 28 Mayıs'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sahneleniyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1741'de bestelediği "Goldberg Çeşitlemeleri" adlı eseri eşliğinde sunulacak olan Minyatür ve Olafur Arnalds ile Max Richter'in müzikleri eşliğinde sunulacak olan Gece, ülkemizde ilk kez 24 Mart 2018'de İzmir'de sahnelenmişti.

Brezilyalı koreograf Ricardo Fernando'nun koreografisiyle sahnelenmekte olan Minyatür ve Gece adlı balelerin dekor tasarımlarını Kaan Güreşçi, kostüm tasarımlarını Sevtaç Demirer, ışık tasarımlarını Müfit Özbek, video tasarımlarını Ahmet Şeren hazırladı. Eserlerde başlıca rolleri; Aslı Çilek, Burcu Olguner, Sülün Duyulur, Çisil Bozcaada, Dolun Doyran, Doruk Demirdirek, Çağın Hazar Özideş, Boğaçhan Bozcaada üstleniyorlar. Minyatür balesinde piyano soloyu Yelana Shekalyova çalıyor.

Klasik bale ve modern dans

Minyatür balesi, klasik bale ve modern dans tekniğinin buluştuğu bir koreografiden oluşuyor. "Minyatür" ismini ise çeşitlemelerin küçük, kısa yapılarından alıyor. Koreograf Ricardo Fernando bu eserde, Bach müziğinde çok önemli bir yer tutan; birden fazla melodinin armonik olarak bütünleştiği "kontrpuan" tekniğini ve müzikteki barok dönem süslemelerini dans dilinin ayrıcalığı ile görselleştirerek, çeşitlemelerin minyatür yapılarını müzik-koreografi bütünlüğüyle izleyiciye sunuyor.

Gece adlı balede de, Max Richter ve Olafur Arnalds'ın klasik müziği modernize ederek baleye uyarladıkları düzenleme kullanılmaktadır. İnsanlara; özellikle de klasik müziği hiç dinlemeyenlere farklı temalar aracılığıyla ulaştırma düşüncesi bu yapının temelini oluşturmaktadır.

Aşk, nefret, şüphe

İngiliz besteci Max Richter, The Beatles'tan olduğu kadar Bach'tan; punk rocktan olduğu kadar elektronik müzikten de etkilenerek; klasik orkestrasyonu modern teknolojiyle birleştirmiştir. İzlandalı genç besteci Olafur Arnalds ise, insanların birbirleriyle karşılaşmaları sonucu ortaya çıkan aşk, nefret, şüphe, güven ve yalnızlık gibi hisleri vurgulamaya özen göstermiştir. Koreograf Ricardo Fernando, West Side Story, My Fair Lady, Grease ve Hair gibi dünyaca ünlü müzikallerin koreografilerini yapmış; Avrupa ve Amerika'da orijinal koreografileri ile eserler yapmaya devam etmektedir. Minyatür ve Gece, Balejim Sanat Okulu'nun katkılarıyla sahnelenmektedir.