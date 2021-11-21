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İZDOB, "Yunus Emre" balesinin dünya prömiyerini yaptı

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) 13. yüzyılda Anadolu topraklarında dünyaya gelen ünlü Türk düşünürü ve şairi Yunus Emre'yi çağdaş müzik, opera ve dijital sanatlar eşliğinde bale gösterisiyle sahneye taşıdı

İZDOB, "Yunus Emre" balesinin dünya prömiyerini yaptı
21 Kasım 2021 Pazar 09:21

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Yunus Emre: Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı eserin dünya prömiyeri yapıldı.

Maestro Tulio Gagliardo yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Korosu, Balesi ve solistleri tarafından sahnelenen eserin koro şefliğini Ahmet Kahyaoğlu, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını ise Gülay Korkut üstlendi.

Bestesi Aleksandr Mekaev'e, librettosu Seda Ayvazoğlu'na ait "Yunus Emre: Gel Gör Beni Aşk Neyledi" eserinin reji ve koreografisini Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Armağan Davran ve Volkan Ersoy yaptı.

Eserde Yunus Emre'yi balet Boğaçhan Bozcaada, Bacım Sultan'ı Burcu Olguner, halktan bir karakteri anlatan Elif'i Aslı Çilek canlandırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izdob #yunus emre #yunus emre balesi
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