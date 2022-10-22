İzel-Çelik-Ercan üçlüsü İzmir'de konser verecek

Aliağa Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99.yılını her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlayacak. Kutlamalar kapsamında binlerce Aliağalının katılımıyla gerçekleştirilecek fener alayı ve kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak olan İzel-Çelik-Ercan, en güzel şarkılarıyla cumhuriyet coşkusunu ikiye katlayacak

Aliağa'da 29 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek resmi programın ardından 99. yıl kutlamaları akşam saatlerinde Aliağa Belediyesi öncülüğünde organize edilecek Cumhuriyet Fener Alayı ve korteji ile devam edecek. Saat 18.30'da Aliağa Belediyesi Spor Salonu önünde toplanacak kortej ile Aliağalılar, bando ve marşlar eşliğinde, ellerinde meşaleler ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzargahından kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na ulaşacak.

İZEL-ÇELİK-ERCAN ALİAĞALILARI COŞTURACAK

Fener alayı sonrasında saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak olan 90'ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde hayranlarının karşısına çıkacak. Aynı sahneyi paylaşacak olan sevilen üçlü, en güzel şarkılarıyla cumhuriyet coşkusunu Aliağa'da zirveye taşıyacak.