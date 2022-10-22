İZMİR'DE KONSER VERECEKLER
İZMİR'DE KONSER VERECEKLER
0
TUVALET EĞİTİMİNE DİKKAT!
TUVALET EĞİTİMİNE DİKKAT!
0
KÖPEKLERDEN KAÇAN KEDİ POLİSE SIĞINDI
KÖPEKLERDEN KAÇAN KEDİ POLİSE SIĞINDI
0
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0

İzel-Çelik-Ercan üçlüsü İzmir'de konser verecek

Aliağa Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99.yılını her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlayacak. Kutlamalar kapsamında binlerce Aliağalının katılımıyla gerçekleştirilecek fener alayı ve kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak olan İzel-Çelik-Ercan, en güzel şarkılarıyla cumhuriyet coşkusunu ikiye katlayacak

İzel-Çelik-Ercan üçlüsü İzmir'de konser verecek
22 Ekim 2022 Cumartesi 12:01

Aliağa'da 29 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek resmi programın ardından 99. yıl kutlamaları akşam saatlerinde Aliağa Belediyesi öncülüğünde organize edilecek Cumhuriyet Fener Alayı ve korteji ile devam edecek. Saat 18.30'da Aliağa Belediyesi Spor Salonu önünde toplanacak kortej ile Aliağalılar, bando ve marşlar eşliğinde, ellerinde meşaleler ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzargahından kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na ulaşacak.  

İZEL-ÇELİK-ERCAN ALİAĞALILARI COŞTURACAK

Fener alayı sonrasında saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak olan 90'ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde hayranlarının karşısına çıkacak. Aynı sahneyi paylaşacak olan sevilen üçlü, en güzel şarkılarıyla cumhuriyet coşkusunu Aliağa'da zirveye taşıyacak.  

Etiketler; #izel #çelik #ercan #izmir #konser
Önceki Haber
Çocuklara tuvalet eğitimi verirken dikkat!
Sonraki Haber
İZDENİZ, geleceğin denizcilerini yetiştiriyor
İzmir'deki Feridun Düzağaç konseri ertelendi
İzmir'deki Feridun Düzağaç konseri ertelendi
0
Metin Uca Bayraklı’ya geliyor
Metin Uca Bayraklı’ya geliyor
0
Altın Portakal'a damga vuran film!
Altın Portakal'a damga vuran film!
0
Kadın yönetmenler ilk filmleriyle perdede
Kadın yönetmenler ilk filmleriyle perdede
0
Film ekibi sahnede saçlarını kesti!
Film ekibi sahnede saçlarını kesti!
0
İzmir'de Feridun Düzağaç, SMA'lı çocuklar için konser verecek
İzmir'de Feridun Düzağaç, SMA'lı çocuklar için konser verecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.