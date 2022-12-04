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İzmir Bayraklı'da çocukların tiyatro keyfi

Bayraklı Belediyesinin TAKSAV iş birliğiyle 10'uncu Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında izleyiciyle buluşturduğu tiyatro oyunları, ilk haftadan büyük ilgi gördü

İzmir Bayraklı'da çocukların tiyatro keyfi
04 Aralık 2022 Pazar 14:48

Yüzlerce tiyatrosever çocuk, salonları doldurarak oyunları izledi. Tiyatro şöleninin önümüzdeki hafta sonu da devam edeceği belirtildi. Başkan Serdar Sandal, "Çocuklarımızın hafta sonunu verimli geçirmeleri, eğlenirken öğrenmeleri amacıyla kültür sanat etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

6 OYUN SAHNELENECEK

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) iş birliğiyle Bayraklı'da 6 tiyatro oyununu çocuklarla buluşturan Bayraklı Belediyesi, kültür sanat faaliyetlerini sürdürüyor. Belediyenin kültür merkezlerinde sahnelenen tiyatro oyunları, çocukların büyük ilgisini görüyor. Bu kapsamda hafta sonu etkinliklerinde bir araya gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan tiyatro gösterilerini ilgiyle izledi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklerde salonu dolduran çocuklar, oyun boyunca eğlenceli anlar yaşadı. 10 ve 11 Aralık tarihlerinde Bayraklı Belediyesi kültür merkezlerinde sürecek tiyatro festivali kapsamında sahnelenecek tüm oyunlara katılım ücretsiz olacak. Oyunlarla ilgili bilgiye www.bayrakli.bel.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

TİYATRO ŞÖLENİNE DAVETLİSİNİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımızın eğlenirken öğrenmeleri ve hafta sonlarını verimli geçirmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli etkinliklerle bir araya getirdiğimiz çocuklarımızı bu kez tiyatro şölenine davet ediyoruz" dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı #tiyatro
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