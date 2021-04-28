İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 19 Mayıs dans yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ulusal dans yarışması düzenliyor. Yarışma gençlerin ilgi duyduğu Hip-Hop, Street Jazz ve Popping ana branşlarında yapılacak. Başkan Soyer Türkiye’deki dansa ilgisi ve yeteneği olan tüm gençleri yarışmaya katılmaya çağırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, İZELMAN ortaklığıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ulusal dans yarışması düzenliyor. Gençlerin ilgi duyduğu Hip-Hop, Street Jazz ve Popping ana branşlarında ve bunların alt dallarında yapılacak yarışmaya 15-21 yaş arasında isteyen herkes katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Türkiye’deki dansa ilgisi ve yeteneği olan tüm gençleri yarışmaya katılmaya çağırarak, “Biz İzmir’de gençleri çok önemsiyoruz, onlara kulak veriyoruz, onların yolunu açmaya çalışıyoruz. Ben gençleri bu yarışmada dans yoluyla dinlemeyi, anlamayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Son başvuru tarihi 5 Mayıs

Yarışmacılar serbest stil dans yarışmasında, dans ettikleri branşa ait hareket tekniklerinin sergilendiği bireysel gösteriler yapacak. 45 saniye ile 1 dakika arasındaki koreografilerin videosu 5 Mayıs 2021’e kadar izmirgenc@izelman.com.tr adresine gönderilecek.

Birinciye dizüstü bilgisayar

Yarışmanın birincisine dizüstü bilgisayar, ikincisine tablet, üçüncüsüne bluetooth hoparlör hediye edilecek. Mansiyon ödülü ise kulak üstü kulaklık olacak. İlk 8’e giren tüm katılımcılara plaketin yanı sıra Çeşme’de 2 gece konaklama hediye edilecek.

Yarışmanın değerlendirme kurulu DansFabrika Dans Okulu’nun ve High Heels Dance markasının kurucusu, Koreograf Çisil Sıkı, OdaDans’ın kurucusu, Sahne Direktörü ve Koreograf Ozan Aydemir, Dans Stop Dans Okulu’nun kurucusu ve Dansçı Selçuk Demirdöğen’den oluşuyor.