İzmir Büyükşehir Cumhuriyet'in 100. yılı için marş yarışması düzenliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında “100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması” düzenliyor. 100. yıl coşkusuna, heyecanına, Cumhuriyet sevgisine eşlik eden tüm sanatçıları şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet eden Başkan Soyer, “Atatürk'ün bize armağanı Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara 100. yıl marşıyla anlatalım” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in kazanımlarına dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet’in “100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması” düzenliyor. Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir heyecanla beklediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bizim bu coşkumuza, heyecanımıza, Cumhuriyet sevgimize eşlik eden tüm sanatçılarımızı şiir ve beste yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Tunç Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “İstiyoruz ki 100. yılı hep birlikte coşkuyla, marşlarla kutlayalım. 10. yıl marşını 90 yıldır sevgiyle, heyecanla, yüreğimiz titreyerek okuduk. İstiyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yılını şanına yaraşır bir marşla taçlandıralım. Atatürk'ün bize armağanı Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara 100. yıl marşıyla anlatalım. Bizim bu coşkumuza, heyecanımıza, Cumhuriyet sevgimize eşlik eden tüm sanatçılarımızı şiir ve beste yarışmamıza katılmaya davet ediyorum.”

İlk etap şiir ikinci etap beste

Yarışmanın ilk etabı şiir kategorisinden, ikinci etabı ise beste kategorisinden oluşuyor. Şiir kategorisinde ödüle değer görülecek beş eser, beste kategorisindeki eserlerin sözleri olarak kullanılabileceği gibi beste sahipleri başka sözleri de tercih edebilecek. Beste kategorisinde ise on eser seçilecek.

Birincilere 100 bin lira ödül

Beste kategorisinin birincisine ödül olarak 100 bin lira verilecek. Eğer birinci olan bestede ödüle değer görülen şiirlerden biri kullanıldıysa bu şiir de şiir dalında birinci sayılacak ve şairine 100 bin lira ödül sunulacak. Kalan dokuz besteye 10 biner liralık mansiyon ödülü verilecek. Şiir kategorisinde seçilen şiirlerden hiç biri birinci olan bestede kullanılmadıysa beş şiirin şairine de, eğer şiirlerden biri birinci olan bestede kullanıldıysa kalan dört şiirin şairine de 10 biner liralık mansiyon ödülü takdim edilecek.

Yarışma takvimi

Şiir yarışması için son teslim tarihi: 01 Ekim 2021 Saat 17:00' ye kadar

Şiir yarışması için sonuç açıklanma tarihi: 29 Ekim 2021

Ödüllü şiirler ile yarışmanın ikinci etabının yeniden ilanı: 29 Ekim 2021

Beste yarışması için son teslim tarihi: 01 Eylül 2022 Saat 17:00’ye kadar

Finale kalan on eserin ilanı: 03 Ekim 2022

Final konseri, kazananın ilan edilmesi ve ödül tören: 29 Ekim 2022

Seçici Kurul üyeleri

Halkın görüşlerine de başvurulacak yarışmanın Seçici Kurulu’nun danışman üyeleri Eski Kültür Bakanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, İzmir Milli Kütüphane Derneği Başkanı ile İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu Başkanı Ulvi Puğ’dan oluşuyor.

Asil Üyeler ise Yazar ve Müzisyen Zülfü Livaneli, Şair, Yazar ve Oyuncu Sunay Akın, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) Orkestra Şefi Prof. Dr. Gürer Aykal, Ankapella Korosu Kurucusu, Koro ve Orkestra Şefi Doç. Dr. Ahter Destan, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve Besteci Turgay Erdener, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve Orkestra Şefi Prof. Dr, Rengim Gökmen, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı ve Besteci Prof. Dr. Mehmet Can Özer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Besteci ve Etnomüzikolog Prof. Dr. Ahmet Yürür olarak sıralanıyor.

Seçici Kurul Yedek Üyeleri ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü ve Keman Sanatçısı Emel Sevil Özer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Şefi Bayer Tunalı ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Proje Koordinatörü ve Besteci Çağlar Yıldırım’dan oluşuyor.

Seçici kurul 5 Nisan 2021’de bir araya gelerek hazırlıkları gözden geçirmişti.