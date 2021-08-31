İzmir Büyükşehir'den “Barışa Ses Ol” konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Eylül’de “Barışa Ses Ol” konseri düzenliyor. Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak konserde Ruhi Su Dostlar Korosu sahnede olacak. Ücretsiz konser 21.30’da başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Eylül’de “Barışa Ses Ol” konseri düzenliyor. Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda ücretsiz düzenlenecek konserde şefliğini Haluk Polat'ın yapacağı Ruhi Su Dostlar Korosu sahne alacak. Ataol Behramoğlu, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, İ. Hakkı Demircioğlu, Metin Coşkun, Gülcan Altan, Ufuk Karakoç, Gülay Ilgın R. Su, Muhlis Asan, Erdem Oral ve Ahura Ritm Topluluğu'nun yer aldığı Ruhi Su Dostlar Korosu konseri 21.30'da başlayacak. Giriş kayıtlarının kultursanat.izmir.bel.tr adresinden yapılacağı konser için her bir izleyici iki adet QR bilet alabilecek.