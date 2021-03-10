İzmir Büyükşehir pandemiden etkilenen sanatçılarla orkestra kurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle zor günler geçiren sanatçılara desteğini sürdürüyor. Büyükşehir pandemiden etkilenen sanatçıları Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin bünyesinde bir araya getirerek El Ele Müzik Orkestrası’nı kurdu. Orkestra pandemi koşullarına göre dijital ya da seyircili 7 konser düzenleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle zor günler geçiren sanatçılara, Ahmed Adnan Saygun Merkezi bünyesinde kurduğu El Ele Müzik Orkestrası ile destek vermeyi sürdürüyor. Orkestra 45 kişiden oluşuyor. Kadroda pandemi sürecinde zor durumda kalan 33 serbest sanatçı ve sanat kurumlarında kadrolu 12 sanatçı bulunuyor. Kadrolu sanatçılar dayanışma adına orkestrada ücretsiz çalıyor.

7 konser düzenlenecek

El Ele Müzik Orkestrası’nın, pandemi koşullarına göre dijital ya da seyircili olarak 7 konser düzenlemesi planlanıyor. 16 Ocak’ta hayatını kaybeden besteci Muammer Sun’un eserlerinin seslendirileceği ilk konseri, Devlet Sanatçısı ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen yönetecek. El Ele Müzik Orkestrası’na İbrahim Yazıcı, Nil Venditti, Hakan Şensoy, Oğuzhan Balcı, Can Okan, Cihat Aşkın, Gülsin Onay gibi Türkiye’nin önde gelen şefleri ve solistleri de destek veriyor. Konserlerle 33 sanatçıya toplamda 329 bin liralık destek sağlanması amaçlanıyor.



Gökmen: Dayanışma, kucaklaşma orkestrası

Devlet sanatçısı ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen, “Projenin ilk konserini yönetme onurunu bana verdiler, çok büyük mutluluk duydum. Pandemi süreci, birçok sektörde onarılamaz yaralar açtı. Bunların başında eğitim, kültür ve sanat geliyor. Kültür ve sanattaki bu yaranın 10-15 senede zor kapanacağını düşünüyorum. Sahneden ve icradan mahrum kalmak, mesleki açıdan sanatçıları geriletti. Bir de sabit geliri olmayan sanatçılarda, önemli ölçüde zararlar ve yoksunluklar yarattı. Bunu bir ölçüde telafi edebilmek, kamu kurum ve kuruluşlarının ödevi olsa gerek diye düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu çabasını takdirle karşılıyorum. El Ele Orkestrası’nın bir dayanışma, kucaklaşma ve zor zamanları birlikte geçirebilme orkestrası olduğu anlaşılıyor. Dileğim, bu orkestranın pa ndemiden sonra da devam etmesi” dedi.

Çok teşekkür ediyoruz

Flüt sanatçısı Öncü Uçar, “Pandemi bizi çok ağır vurdu. Bir senedir, kendi özel çabalarımızla, sosyal medya üzerinden ya da başka online etkinlikler haricinde süreci tamamen boş geçirdik. Bu, muhteşem bir proje. Nefes aldırıyor, daha da güzeli içinde bulunduğumuz durumda sahneye çıkıp sanat icra etmek. Benim gibi müzisyenler için bir yaşam kaynağı. Olmadan psikolojik olarak hayatta kalmamız mümkün değil. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hem de gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde başkemancı olan Tolga Kulak ise, “El Ele Müzik Orkestrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu özel bir orkestra. Pandemi sürecinde işsiz olan arkadaşlarımız için kurulmuş bir orkestra. Ben de destek amaçlı geldim. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.