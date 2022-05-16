ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
0
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
0
EVCİL HAYVANLA UYUMAK ZARARLI MI?
EVCİL HAYVANLA UYUMAK ZARARLI MI?
0
GECE TUVALETE KALKIYORSA DİKKAT!
GECE TUVALETE KALKIYORSA DİKKAT!
0

İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nde müzik şöleni

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür sanat kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nde müzik şöleni yaşandı. Başkan Tunç Soyer de festivalin son gününde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki konsere katıldı

İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nde müzik şöleni
16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği işbirliğiyle bu yıl ilk kez “İzmir yine çok renk çok ses çok nefes” sloganıyla düzenlenen İzmir Çok Sesli Korolar Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki konserle son buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konseri dinleyenler arasındaydı.


75 farklı koroyu İzmirliler ile buluşturdu

11 Mayıs’ta başlayan festival Trakya, Ankara, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş gibi kentlerin yer aldığı, okullar, dernekler ve belediyeler tarafından kurulan 75 farklı koroyu ve 2 bin 600 koristi İzmir’de buluşturdu. Türkiye’de çok sesli koro müziğini yaymak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, sanatçılar klasik eserlerin yanı sıra birbirinden güzel Türk halk parçalarını seslendirdi. Koristler ücretsiz salon konserlerinin yanı sıra Alsancak Vapur İskelesi önü, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Tarihi Asansör gibi alanlarda sokak konserleriyle müzikseverlerle buluştu.
 

Etiketler; #izmir #müzik #koro #tunç soyer
Önceki Haber
14 yaşındaki çocuk, üvey babasını sopa ile öldürdü!
Sonraki Haber
Oto Ekspertiz Nedir?
İzmir'de suya yüzde 15 zam!
İzmir'de suya yüzde 15 zam!
0
İzmirli Bergen filmini ücretsiz izleyecek
İzmirli Bergen filmini ücretsiz izleyecek
0
Maraton İzmir’in en iyi fotoğrafı belli oldu
Maraton İzmir’in en iyi fotoğrafı belli oldu
0
Konak'ta Kardeşlik Festivali
Konak'ta Kardeşlik Festivali
0
İzmir Aşkına Müzikali Seferihisar'da
İzmir Aşkına Müzikali Seferihisar'da
0
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.