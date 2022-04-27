İzmir'de 1 Mayıs konseri. Edip Akbayram ve Suavi sahneye çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü çifte konserle kutlayacak. Mitingin yapılacağı Gündoğdu Meydanı’nda Edip Akbayram, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda ise Suavi sahneye çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü etkinliklerle kutlayacak. İzmir’de kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı olacak. Sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, platformlar ve yurttaşların katılacağı mitingin ardından saat 14.00'te Edip Akbayram emekçiler için sahne alacak. Aliağa Demokrasi Meydanı’nda ise 21.00’da Suavi sahneye çıkacak. Konserler ücretsiz olacak.

Başkan Soyer: İzmirlileri bekliyoruz

Her fırsatta emekten yana tavır gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Mayıs heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “1 Mayıs emeğe sahip çıktığımız, umudumuzu tazelediğimiz gün. Biz de bu günde coşkumuzu paylaşarak büyütmek için İzmirli ve Aliağalı hemşerilerimizi konserlerimize bekliyoruz” dedi.