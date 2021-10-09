İzmir'de 100. yıl marşı için değerlendirme süreci başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, cumhuriyetin 100. yılına unutulmaz bir armağan bırakmak adına 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması düzenledi. Yarışmaya 497 şiirle başvuru yapıldı. Kazananın belirlenmesi için değerlendirme süreci başlarken, en yüksek oyu alan 5 eser ise 29 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet’in kazanımlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması'nda" jürinin değerlendirme süreci başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan jüri toplantısına yarışmanın Seçici Kurulu’nun danışman üyeleri Eski Kültür Bakanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis İkinci Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, İzmir Milli Kütüphane Derneği Başkanı ile İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu Başkanı Ulvi Puğ, Ankapella Korosu Kurucusu Koro ve Orkestra Şefi Doç. Dr. Ahter Destan, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve Besteci Turgay Erdener, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı ve Besteci Prof. Dr. Mehmet Can Özer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi besteci ve etnomüzikolog Prof. Dr. Ahmet Yürür, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü ve keman sanatçısı Emel Sevil Özer katıldı.

497 şiir başvurusu



İki etaplı yarışmanın ilk aşaması olan şiir yarışmasında 1 Ekim’de başvuru süreci tamamlandı. 497 başvurudan kırkı yarışma şartnamesine uymadığı için değerlendirilme dışında bırakıldı. Jüri üyeleri, başvurusu onaylanan 457 eseri amaca uygunluk, teknik ve estetik olmak üzere üç ana başlık altında değerlendirerek puanlayacak. En yüksek oyu alan beş eser 29 Ekim 2021'de ilan edilecek.

Beste yarışmasının final konseri 29 Ekim 2022'de



Yarışmanın ilk etabının tamamlanmasının ardından beste yarışmasına geçilecek. Başvurular 1 Eylül 2022’ye kadar yapılabilecek. Yarışmada şiir kategorisinde ödüle değer görülen beş eserin sözleri kullanılabileceği gibi beste sahipleri başka sözleri de tercih edebilecek. Toplamda 10 eser seçilerek finale çıkacak. 29 Ekim 2022’de ise final konseri, kazananın ilan edilmesi ve ödül töreni var.

Birinciye 100 bin lira ödül



Beste kategorisinin birincisine 100 bin lira ödül verilecek. Eğer birinci olan bestede ödüle değer görülen şiirlerden biri kullanıldıysa bu eser de şiir dalında birinci sayılacak ve şairine 100 bin lira ödül sunulacak. Kalan dokuz besteye 10 biner liralık mansiyon ödülü verilecek.

Şiir kategorisinde seçilen şiirlerden hiçbiri birinci olan bestede kullanılmadıysa beş şiirin şairine de, eğer şiirlerden biri birinci olan bestede kullanıldıysa kalan dört şiirin şairine 10 biner liralık mansiyon ödülü takdim edilecek.