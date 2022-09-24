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İzmir'de 16. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali başladı

İzmir'de 16. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali başladı
24 Eylül 2022 Cumartesi 08:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 16. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali renkli görüntülerle başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki açılış töreninde konuşan Başkan Soyer, “Birbirimize güç vermek, ortak akla ve vicdana her zamankinden de fazla tutunmak mecburiyetindeyiz. Hele ki savaş rüzgarlarının şiddetlendiği bu siyasal iklimde barışa hep beraber sımsıkı sarılmalıyız” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ilk kez 1935’te düzenlenen Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ve kortej yürüyüşü ile başladı. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ardından Balkan kardeşliğini pekiştirmek amacıyla başlatılan ve bu yıl 16'ıncısı düzenlenen festivalin açılış törenine ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24, 25 ve 26. Dönem İzmir Milletvekili Musa Çam, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, başkonsoloslar, Balkan derneklerinin temsilcileri ve İzmirliler katıldı.  

Soyer: Amaç Atamız’dan yadigar bu eşsiz kültür mirasına sahip çıkmak


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Görkemli bir şekilde bu festivali yapmamızın iki temel nedeni var; birincisi Atamızdan bize yadigar bu eşsiz kültür mirasına sahip çıkmak, ikincisi ise ondan aldığımız ilhamla dünya barışına ses vermek. Kültür, bir şehrin ve toplumun ruhunu, özünü oluşturuyor. Kültür, barışın yeşermesi ve dostluğun güçlenmesi için siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin çok ötesinde bir bağ kurulmasını sağlıyor. İnsanlığın son yıllarda yaşadığı iklim krizi ve pandemi gibi iki büyük felaketin etkilerini hep birlikte yaşıyoruz. Hiçbirimiz bu felaketlerin olumsuz sonuçlarından azade değiliz. Bu nedenle birbirimize güç vermek, ortak akla ve vicdana her zamankinden de fazla tutunmak mecburiyetindeyiz. Hele ki savaş rüzgarlarının şiddetlendiği bu siyasal iklimde barışa hep beraber sımsıkı sarılmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bu festival, Balkan ve dünya halkları arasında barışı tesis etmek için atılan en evrensel adımlardan biridir. Temelleri 86 yıl önce atılan bu festivale on beş yıl süreyle İzmir’in sahip çıkması ise bir tesadüf değildir… İzmir’in Balkan Festivali, dünyanın en büyük Balkanlı nüfusuna sahip şehirlerinden olan İzmir’imizin cumhuriyete, barışa ve özgürlüğe sevdalı insanlarının eseridir” dedi.

Kente neşe getirecek


İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Balkan Masası Sorumlusu Atilla Baysak ise “4 gün sürecek olan bu festivalin kentimize renk ve neşe getirmesini, dostluk getirmesini diliyorum. Anne ve babaların üzülmediği, çocukların ağlamadığı, huzur içinde bir dünya diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Soyer ve beraberindeki heyet, kortej yürüyüşüne katıldı. Müzik eşliğinde yapılan ve halk dansları topluluklarının yerel kıyafetleri ile katıldığı korteje yurttaşlar da alkışlarla eşlik etti. Kortej Kültürpark Lozan kapısında son buldu.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #halk dansları #festival
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