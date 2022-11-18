İzmir'de 25 Kasım için beş günlük program

İzmir Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Şiddetsiz Bir Dünya Birlikte Mümkün” sloganıyla beş günlük program hazırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Şiddetsiz Bir Dünya Birlikte Mümkün” sloganıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 21-25 Kasım tarihlerinde beş günlük bir program hazırladı. Sinemadan tiyatroya, canlı performanstan bisiklet turuna kadar birçok etkinlik yapılacak.

İlk etkinlik sinema günleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü, İzmir Sinema Ofisi, Yaşar Üniversitesi ve Uçan Süpürge Vakfı işbirliğiyle her türlü ayrımcılığa, nefret söylemine, toplumsal cinsiyet temelli kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmek hedefiyle 21-23 Kasım tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Cep Sineması’nda film gösterimleri ve söyleşi yapılacak.

Anahtar Kadın Tiyatrosu da sahnede olacak

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne bağlı Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nin Anahtar Kadın Tiyatro Topluluğu 22 Kasım Salı günü 18.00’de Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde “Kadın Hikâyeleri” adlı tiyatro oyunuyla seyircilerle buluşacak.

Konak Meydanı ve Üçyol metroda stant kurulacak

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddet Algı Anketi ve farkındalık çalışmaları yapmak üzere 24 Kasım 15.00’te Konak Meydanı’nda, 25 Kasım 12.00’de Üçyol metro istasyonunda stantlar kurulacak.

Turuncu ışıklar altında performans

Şiddetle mücadelede Birleşmiş Milletler’in öngördüğü farkındalık günleri olan 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında Saat Kulesi turuncu renkle ışıklandırılacak. 24 Kasım 18.15’te bağımsız çağdaş dans sanatçısı Cansu Ergin ve def sanatçısı Sami Hosseini turuncu ışıklar altında canlı performans sergileyecek. Etkinlik, video kaydı alınarak sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.

Üçyol metroda mural açılışı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’nda üçüncülük ödülü kazanan Halit Kurtulmuş Aytoslu'nun eseri, mural sanatçıları Yunus Şahin ve Mustafa Deniz Kubilay tarafından yeniden yorumlanarak 25 Kasım 14.00’te Üçyol metro istasyonunda ziyaretçileriyle buluşacak.

“Şiddete Karşı Pedal Çeviriyoruz”

Süslü Kadınlar Bisiklet Topluluğu ile 25 Kasım 17.00’de Konak İskele’den Gündoğdu Meydanı’na “Şiddete Karşı Pedal Çevir” sloganıyla bisiklet turu düzenlenecek.