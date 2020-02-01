İzmir'de, 30 göçmen yakalandı

Dikili açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Somali uyruklu 30 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçaklara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu botta 30 Somali uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kuşadası'nda 38 kişi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 38 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Soğuk havaya rağmen umuda yolculuk yapan göçmenlerin içerisinde bebeklerin de bulunduğu belirlendi. Güney Ege'de, saat 06.10'da devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Kuşadası açıklarında, lastik botla Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Lastik botu durduran ekipler, 35'i Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 38 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin arasında bebeklerin de olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

1 organizatör yakalandı

Öte yandan Bodrum açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan fiber teknedeki 16 kaçak göçmen ve 1 Suriyeli organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Güney Ege'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.00 sıralarında, Bodrum'un Görecek açıklarında, fiber tekneyle ilerleyen bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Durdurulan teknede, Suriye ve Filistin uyruklu 16 kaçak göçmen ve 1 Suriye uyruklu organizatör yakalandı. Aralarında kadınların da bulunduğu kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriye uyruklu organizatör ise gözaltına alındı.