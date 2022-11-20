İzmir'de Altın Kedi Ödülleri sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 23. kez yapılan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, Altın Kedi Ödül töreni ile son buldu. Törende konuşan Başkan Soyer, “Tüm gayemiz İzmir’i sinemanın kalbinin attığı önemli şehirlerden biri haline getirmek. Çeyrek asra yakın süredir kesintisiz düzenlenen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, hiç şüphesiz bizi bu hedefe doğru taşıyan çalışmaların en başında yer alıyor” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Fransız Kültür Merkezi ve Migros’un desteklediği Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde “Altın Kedi” ödülleri sahiplerini buldu. İzQ İnovasyon Merkezi'ndeki törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kısa Film Festivali Direktörü Yusuf Saygı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, jüri üyeleri, sanatçılar, yönetmenler ve sanatseverler katıldı.

“İleriye taşımakta kararlıyız”



Törende konuşan Başkan Tunç Soyer İzmir'in girişimciler şehri olduğunu ifade ederek, “Tarih boyunca böyleydi. Bugün de öyle. Şehrimizin girişimci ruhunu ve insanlarını gelecekte çok daha ileri bir noktaya taşımakta kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 23. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nin bir destekçisi olması bu nedenle bana büyük gurur veriyor. Biliyorum ki bu festival İzmir’in girişimci insanlarının en önemli başarılarından biri. 23 yıl! Dile kolay. Çeyrek asırdır İzmir’de bu festival tam profesyonel bir anlayış fakat aynı zamanda gönüllü bir ruhla tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Türkiye'nin tek Oscar Qualification sertifikasına sahip olan festivalimiz, İzmir girişimciliğinin gurur kaynağıdır” dedi.

“Bu akşam aynı zamanda yepyeni sanatsal üretimlerin başlangıcı olacak”

Başkan Soyer şöyle devam etti: “8500 yıllık tarihi boyunca İzmir, dünyanın en coşkulu sanat üretim yerlerinden biri olmuş. Bu coşkuyu bir kere daha büyütmek için sinema sektörünün çok özel bir konumu var. Tüm gayemiz İzmir’i sinemanın kalbinin attığı önemli şehirlerden biri haline getirmek. Çeyrek asra yakın süredir kesintisiz düzenlenen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, hiç şüphesiz bizi bu hedefe doğru taşıyan çalışmaların en başında yer alıyor. İzmir Sinema Ofisi’ni de aynı amaçla kurduk. Bugün, 23. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali Akdeniz’in uyum kültürünün eşsiz bir eseri olarak tarihteki yerini alıyor. Ve biliyorum ki bu sadece bir kapanış değil. Bu akşam aynı zamanda yepyeni sanatsal üretimlerin başlangıcı olacak. Uyum içinde bir yaşam için İzmir’den dünyaya ilham verecek.”

Soyer “En İyi Kurgu” ödülünü verdi

10 farklı kategoride 22 ödülün dağıtıldığı “Altın Kedi” ödül töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ulusal Kurmaca” kategorisinde “Ben Tek, Siz Hepiniz” filminin yapımcılarına ödülünü takdim etti. Gecede 22 ödül verildi. Festival kapsamında 300'ün üzerinde film seyirciyle ücretsiz buluştu, atölye çalışmaları ve söyleşiler yapıldı.

Ödül alan filmler

Uluslararası Kurmaca Kategori'nde yönetmenliğini Hadi Babaeifa'nın yaptığı “Deer” en iyi 3. film, Uluslararası Kurmaca Kategori'nde yönetmenliğini Dania Bdeir'in yaptığı “Warsha” en iyi 2. film, Uluslararası Kurmaca Kategorisi'nde yönetmenliğini Manolis Mavris'in yaptığı “Brutalia” en iyi 2. film, Ulusal Deneysel Kategorisi'nde yönetmenliğini Volkan Güney Eker'in yaptığı “Larva” en iyi film, Ulusal Belgesel Kategorisi'nde yönetmenliğini Charles Emir Richards'ın yaptığı “Suriyeli Kozmonot” en iyi film, Ulusal Animasyon Kategorisi'nde yönetmenliğini Önder Menken'in yaptığı “Oyun” en iyi film, Ulusal Kurmaca Kategorisi'nde Buğra Dedeoğlu'nun “Ben Tek, Siz Hepiniz” en iyi kurgu, Ulusal Kurmaca Kategorisi'nde “Rutubet” filmi oyuncusu Mücahit Koçak en iyi oyuncu, Ulusal Kurmaca Kategorisi'nde “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada” filmi sanat yönetmeni Onur Sekmen en iyi sanat yönetmeni, Ulusal Kurmaca Kategorisi'nde “Birlikte Yalnız” filminde yer alan “Barış Aygen” en iyi görüntü, Ulusal Kurmaca Kategorisi'nde yönetmenliğini Aram Dildar'ın yaptığı “Adres” en iyi 3. film, Ulusal Kurmaca Kategorisi'nde yönetmenliğini Kasım Ördek'in yaptığı “Birlikte Yalnız” en iyi 2. film, Ulusal Kurmaca Kategorisi'nde “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada” filminin yönetmeni “Özgürcan Uzunyaşa” en iyi yönetmen ve Migros Gençlik Ödülü, yönetmenliğini Elçin Engin'in yaptığı “Çetin'in Olağan Hikayesi” İzmir Works İzmir Pitching ödülü, Enes Yıldız'ın “Affet Bizi” filmi İzmir Works Belgesel Pitching ödülü, Merve Bozcu'nun “Cennetsiz” filmi İzmir Works post prodüksiyon ödülü, “Merhaba Anne Benim Lou Lou” İzmir Works Witchcraft Films Yapım Desteği ödülü, “Ben Tek Siz Hepiniz, Birlikte Yalnız”, “Bahçeler Put Kesildi”, “Gece Babamızı Ararken”, “Seçim”, “Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada” Başka Sinema Dağıtım Ödülü, Ulusal Kurmaca Kategorisi'nde yönetmenliğini Barış Kefeli ve Nükhet Taneri Filmin yaptığı “Ben Tek Siz Hepiniz” en iyi film ödülünü aldı.