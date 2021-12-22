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İzmir'de arabalı sinema keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 Aralık’ta "arabalı sinema" etkinliği düzenliyor. Aynı anda altı noktada kurulan dev ekranlardan Aslan Kral adlı film gösterilecek. Filmin sesi, kapalı devre radyo sistemiyle arabalarda dinlenebilecek

İzmir'de arabalı sinema keyfi
22 Aralık 2021 Çarşamba 10:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1950'li yıllarda Amerika'da ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada yaygınlaşan Arabalı Sinema (Drive-in Movie) etkinliğini 24 Aralık Cuma günü İzmirlilerle birlikte yapacak. Yavru bir aslan olan Simba’nın maceralarını konu edinen iki saatlik “Aslan Kral” filmi 20.30’da başlayacak. Sinemaseverler, arabalarından inmeden sinema keyfi yaşayacak. İzmirliler İnciraltı Demokrasi Meydanı, Gaziemir Fuar İzmir, Buca Eski Pazar Yeri, Çiğli Egekent Parkı yanı, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Havuz İzmir yanı, Mavişehir İZBAN Durağı karşısı olmak üzere altı noktada etkinliğe katılabilecek.  

750 otomobille sınırlı etkinliğe katılmak isteyenlerin 22 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.00'den itibaren “arabalisinema.com.tr” adresinden kayıt yaptırması gerekiyor. İstenilen bölgedeki arabalı sinema etkinliğinin kontenjanın dolması halinde katılımcılar kendilerine en yakın bölgedeki arabalı sinema etkinliğine yönlendirilecek.

Etiketler; #izmir #arabalı sinema #aslan kral
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