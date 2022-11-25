İzmir'de dikkat çeken sergi! 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cenap Börühan’ın “İzmir’de Kar Sesi” fotoğraf sergisi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıldı. Başkan Tunç Soyer’in açılışını yaptığı sergide kentteki kar manzaraları sanatseverlerin beğenisine sunuldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cenap Börühan’ın “İzmir’de Kar Sesi” fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki açılış töreninde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve sanatseverler de yer aldı.

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “İzmir’in diğer kentlerden birçok farkı var ama en önemli farkı uyum kenti olması. Uyumun verdiği gücü paylaşıyoruz. Görmekle bakmak arasındaki farkı ilkokulda öğretmenlerimiz bize öğretmişlerdi. Görmekle bakmak arasındaki farkı en iyi ortaya koyabilen sanat dalı fotoğraftır. Cenap Börühan İzmir’i alışagelmiş bir şekilde anlatabilirdi ama farklı bakış açısını sanata da aktarmış” dedi.

İzmir’in görünmeyen yüzü

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise Cenap Börühan’ın üretken bir meclis üyesi olduğunu söyleyerek “Siyasi çalışmalarının yanında bir yeteneği de var. Gerçekten muazzam kareler çıkarmış” şeklinde konuştu.

Cenap Börühan ise “Çok farklı bir temayla karşınızdayız. İzmir denilince akla ilk olarak deniz, kum, güneş gelir ama ben İzmir’in görünmeyen yüzünü, karlı İzmir’i fotoğraflarımda yansıttım” dedi.

Sergi 15 Aralık’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.