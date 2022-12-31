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İzmir'de Hayko Cepkin rüzgarı

Buca 2023 yılına muhteşem bir konserle "merhaba" dedi. Sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Hayko Cepkin, en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Konserden önce hemşehrilerine seslenen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Her gününüzün böyle olması için Buca'dan Erhan abiniz çok çalışacak" dedi

İzmir'de Hayko Cepkin rüzgarı
31 Aralık 2022 Cumartesi 12:14

Buca Belediyesi'nin yeni yıl kutlamaları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar Buca Kaymakamlığı eski binası karşısındaki alanda DJ Uğur Ablak'ın gösterisiyle başladı. Binlerce İzmirlinin katıldığı alanda daha sonra ünlü  sanatçı Hayko Cepkin sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Hayko Cepkin, İzmirlilere unutulmaz bir yeni yıl coşkusu yaşattı. Sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Cepkin, en sevilen şarkılarını İzmirliler ile beraber söyledi.
 

CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Konserden önce konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 2023 yılının barışın, sevginin, bolluk ve bereketin yılı olacağını belirtti. Kılıç "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, demokrasinin yılı olacak. Bu yıl Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Biz zorluklar karşısında mücadele etmeyi, yılmamayı, inanç ve azmimizi sarı saçlı mavi gözlü dev liderden öğrendik. Dileklerinizin gerçekleştiği, dualarınızın kabul olacağı bir yıl olsun. Heyecanınızı ve mutluluğunuzu görüyorum. Her gününüzün böyle olması için Buca'dan Erhan abiniz çok çalışacak. Hepinizi seviyorum" diye konuştu.

BAŞKAN KILIÇ'TAN YOL MÜJDESİ

Öte yandan konuşmasında Buca Cezaevi sorununu elbirliği ile çözdüklerini bu vesile ile Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açtıklarını söyleyen Kılıç, "Hizmetin siyaseti olmaz şiarıyla Buca Cezaevi'ni kaldırdık. Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açıyoruz. Menderes Caddesi'ne paralel olarak gidecek bu cadde Buca'mızın trafiğini büyük oranda rahatlatacak. Ekip arkadaşlarım günlerdir çalışıyor. En kısa zamanda caddemizi trafiğe açacağız" dedi.

Etiketler; #izmir #buca #hayko cepkin
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