İzmir'de mizah festivali zamanı. Tarihi açıklandı

6. İzmir Uluslararası Mizah Festivali, 20 Aralık Salı günü başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği festivalin açılış töreni Metin Uca’nın sunumuyla gerçekleşecek. Törende Feridun Andaç Aziz Nesin, Zeynep Oral ise Haldun Taner hakkında kısa konuşmalar yapacak, “Azizname” ve “Vatan Kurtaran Şaban” oyunlarından bölümler sunulacak, ardından bu yılın ‘2022 Aziz Nesin Mizah Ödülleri’nin sahipleri tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan, karikatürist Eray Özbek ve Nezih Danyal’a ödülleri Ali Nesin tarafından sunulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün, İZBB Kültür Sanat Daire Başkanlığı, İZELMAN, Kültürlerarası Sanat Derneği, İzmir Mimarlar Odası, Doğan Kitap, Institut français ve Liszt Enstitüsü işbirliği düzenlediği, yönetmenliğini Vecdi Sayar’ın yaptığı festivalin ikinci gününde, Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde, ‘Nezih Danyal ve Eray Özbek’ten Siyasi Çizgiler’ adlı karikatür sergisi açılacak. Aynı akşam, ‘21 Aralık En Uzun Gece’ etkinliği Fransız Kültür Merkezi’nde saat 19’da üç filmin gösterimi ile gerçekleşecek. Gecede, Ernst Lubitsch’in “To be or not to be”, Stanley Kubrick’in “Dr. Strangelove” (Doktor Garipaşk) ve Bertrand Tavernier’nin “Dışişleri” adlı filmleri gösterilecek.

22 Aralık programı, APİKAM Kitap Kafe’de yer alacak. 18’de başlayacak programda, Doç. Dr. Fevzi Çakmak ve Dr. Asil Kaya’nın katılacağı, moderatörlüğü gazeteci Muzaffer Ayhan Kara’nın üstleneceği ‘Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Basında Siyasi Mizah’ ve Raşit Çavaş’ın moderatörlüğünde Turgut Çeviker ve Zeki Coşkun’un katılacağı ‘Siyaset ve Mizah’ başlıklı söyleşiler yer alıyor.

Kültürpark İzmir Sanat’ta yer alan 23 Aralık programında, bu yıl yitirdiğimiz usta çizer Latif Demirci’nin “Eyy… Siyaset” sergisinin açılışı, Cihan Demirci ve Kamil Yavuz ’un karikatür sanatının öncüsü Cemal Nadir Güler üstüne söyleşisi ve gene bu yıl yitirdiğimiz İzmirli yönetmen Oğuzhan Tercan’ın “Hırsız Var!” filminin gösterimi var.

24 Aralık Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun’da saat 15’te başlayacak programda, Cihan Demirci’nin efsanevi mizah dergisi ‘Gırgır’ın yaratıcısı Oğuz Aral konulu söyleşisi, Eren Aysan’ın ‘Haldun Taner belgeseli’, Eren Aysan, Haluk Işık, Prof. Dr. Semih Çelenk’in katılımı, Vecdi Sayar’ın moderatörlüğü ile gerçekleşecek ‘Tiyatroda Siyasi Mizah’ paneli ve Balıklıova Köy Tiyatrosu’nun sunacağı “Vatan Kurtaran Şaban” oyunu yer alıyor.

25 Aralık’ta saat 16.30’da İzmir Mimarlar Odası Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikler çerçevesinde, sahnelerde ve televizyonda siyasi mizah örnekleri ile halkın tanıyıp, sevdiği usta sanatçılar, Ferhan Şensoy, Levent Kırca, Turgay Yıldız’dan kısa skeçler izlenecek, ardından Prof. Dr. Oğuz Makal “Sinemada Siyasi Mizah” başlıklı bir konuşma yapacak ve Macar sinemasının ustalarından Peter Bacso’nun “Tanık” filmi gösterilecek. Festivalin son gün programı da Mimarlık Merkezi’nde. 26 Aralık saat 18’de Ahmet Önel, Dr. Efdal Sevinçli, Lütfü Dağtaş’ın katılımı, Bekir Yurdakul’un moderatörlüğü ile “Şair Eşref’ten Muzaffer İzgü’ye İzmir’de Edebiyat ve Mizah’ başlıklı panelin ardından Kemal Sunal anısına sanatçının son filmi, Metin Akpınar, Rafet El Roman, Meltem Cumbul ile başrolleri paylaştığı, Sinan Çetin’in yönettiği “Propaganda” gösterilecek. Tüm etkinlikleri ücretsiz olan festivalin programına, kultursanat.izmir.bel.tr, İzmir Art sitelerinden ve izmirmizahfest sosyal medya hesaplarından erişilebilir.