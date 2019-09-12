İzmir'de 'Sinema Burada Festivali' başladı

Sinema Burada Festivali, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. 5 gün sürecek festivalin açılışında ünlü oyuncular İpek Bilgin ve Taner Birsel'e 'Onur Ödülü', Saadet Işıl Aksoy ve Ozan Güven'e ise 'Başarı Ödülü' verildi.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında düzenlenen Sinema Burada Festivali, İzmir Sanat Merkezi'nde başladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sinemacılara yönelik projesini açıkladı. İzmir'in sinema sektöründe tanınırlığını arttırmak yönünde bir vizyon ortaya koymak istediklerini ve bu kapsamda da çalışmalara başladıklarını söyleyen Soyer, şöyle konuştu:

"Sinema İzmir projesi ile filminizi İzmir'de çekmek için bir sebebiniz olacak. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için ilk adımımız İzmir Sinema Ofisi'ni kurmak oldu. İzmir Sinema Ofisi, daha fazla sayıda sinema filmi, televizyon dizisi, klip, reklam filmi gibi sektöre dair tüm prodüksiyonların İzmir'de yapılmasını kolaylaştıracak ve şehrin cazibesini arttıracak. İzmir Sinema Ofisi ile iletişime geçen yapımcılara, yönetmenlere senaryolarına uygun çekim mekanlarının belirlenmesi için ve gerekli iznin alınmasından lojistik, ekipman, kostüm, konaklama, catering gibi ihtiyaç olan her konuda İzmir'de bulunan imkanlara erişim konusunda imkan sağlayacağız. Yapacağımız envanter çalışması ile hem İzmir'in saklı kalmış güzelliklerini barındıran doğal mekan seçeneklerini, hem iç mekan sahipleri için pratik çözüm önerileriyle hem sinema sektörüne, hem de şehrimizdeki genç sinemacılara fırsat sunacağız."

19. Sinema Burada Festivali, Onur ve Başarı Ödülleri'nin yanı sıra 4. Kısa Film Proje Yarışması Ödül Töreni ile kapılarını açtı. Türk tiyatro ve sinema tarihinin usta oyuncuları İpek Bilgin ve Taner Birsel'in 'Onur Ödülü' aldığı festivalde, Ozan Güven ve Saadet Işıl Aksoy'a 'Başarı Ödülü' verildi. Bu yıl toplam 75 projenin katıldığı 4. Kısa Film Proje Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini usta sanatçılarla aynı sahnede aldı. Yarışmanın birincisi Onur Güler 10 bin TL, ikincisi Zeynep Dilan Süren 7 bin 500 TL, üçüncü Murat Emir Eren ise 5 bin TL ödül kazandı. Sinema dünyasının vazgeçilmezi olan 19. Sinema Burada Festivali, zengin içeriği ve birbirinden değerli gösterimleriyle İzmir Sanat Merkezi'nde 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. İzleyicilerin oyuncu ve yönetmenleri ile buluşma olanağı elde edeceği üçü ulusal, biri uluslararası galalı gösterim olmak üzere toplam 12 film, festivalin beyaz perdesinde sinemaseverlerle buluşurken bu yıl ikinci kez düzenlenecek kısa film maratonunda ise 18 kısa metrajlı film gösterilecek.

Sinemaseverlere dolu dolu bir beş gün yaşatmaya hazırlanan festival, film gösterimleriyle de sınırlı kalmayacak. Festival, oyunculuk ve film yapım atölye çalışmalarıyla da sinema sektörüne atılmak isteyen yeni isimleri destekleyecek. Kamera önü ve sahne oyunculuğuna yönelik tüm detayların inceleneceği oyunculuk atölyesi, ünlü oyuncu Bihter Dinçel moderatörlüğünde gerçekleştirilirken, başarılı yazar ve yönetmen Ümit Ünal'ın 'Sinema Dili' üzerine kurgulayacağı film yapım atölyesinde ise katılımcılara sinemada hikaye yaratma üzerine eğitimler verecek. Festivale ayrıca, dünyaya edebiyatçı gözüyle bakan bir sinemacı olan Ümit Ünal'ın 2012'den bu yana görsel anlayışı ve gözlem gücüne dayanarak çektiği fotoğraflardan oluşan karma bir sergi eşlik ediyor.