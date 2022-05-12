İzmir'de suya yüzde 15 zam!

İzmir’de TEFE - TÜFE’deki artışa bağlı otomatik zamma bağlanan suya bir zam daha geldi. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak tarifeye göre su ve atıksu satış fiyatı yüzde 15 zamlanacak.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Oturumda Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülerek AK Parti Grubu ve MHP Grubunun “Ret” CHP Grubu ve İYİ Parti Grubunun “Evet” oylarıyla mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis sonrasında toplanan İZSU Genel Kurulunda ise kurumun 2021 Faaliyet Raporu ve Mali Kesin Hesabı’nın görüşülürken geçtiğimiz aylarda TEFE - TÜFE’deki artışa bağlı otomatik zamma bağlanan suya Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha yapıldı. AK Parti Grubu ve MHP Grubunun “Ret” CHP Grubu ve İYİ Parti Grubunun “Evet” oylarıyla İZSU’nun 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinde yer alan yüzde 15'lik su ve atıksu satış fiyatı zammı, 1 milyar 750 milyonluk ek bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

“İzmir bu ülkenin 81 vilayetinden biri değil mi?”



İçme suyu fiyatlarıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Soyer, “Yani diyorsunuz ki ülkede iğneden ipliğe her mal ve hizmet üretiminin maliyetini yükselten bir ekonomik yıkım yaşansın ama İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu fiyatlarına yansıtmasın. Arkadaşlar İzmir bu ülkenin 81 vilayetinden biri değil mi? Nasıl olur da bir belediye ülkenin genel koşullarından etkilenmez? Fakat benim su fiyatlarını vatandaşımız lehine düzenlemek için daha gerçekçi bir önerim var. Tabanı delik, tüneli çatlak, vatandaşa su getiremediğiniz Gördes Barajı için bu proje gerçek anlamda işleve kavuşana kadar DSİ, İZSU’dan para istemesin. İZSU'nun bundan sonra ödemesi gereken miktarı anapara olarak, faiz işletmeden sabitlesin. Hiç kuşkunuz olmasın, kurumun bütçesi üzerinden kalkan yük İzmirlinin cebine de yansıyacaktır” diye konuştu.