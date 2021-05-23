İzmir'de tiyatro zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 39’uncu Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri başlıyor. “Her Şartta Tiyatro” mesajıyla sanatseverlere seslenecek dijital tiyatro festivali kapsamındaki 67 oyun İzmirTube üzerinden yayınlanacak. Başkan Soyer, “Pandemi koşullarından dolayı salonlarda perde açamıyorsak evlerde perde açarız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 39’uncusu düzenlenen İzmir Tiyatro Günleri 25 Mayıs–25 Haziran tarihlerinde internet üzerinden evlere konuk olacak. Pandemi koşulları sebebiyle ertelenen tiyatro günleri kapsamındaki oyunların tamamı İzmirTube üzerinden yayınlanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi koşullarından dolayı salonlarda perde açamıyorsak evlerde perde açarız. Her şartta tiyatro, diyoruz” diye konuştu.

Uluslararası Tiyatro Günleri’nde 3 Almanya, 2 İtalya, 1 İspanya, 1 Yunanistan ve 1 Polonya’dan olmak üzere 8’i yabancı toplam 67 tiyatro gösterimi yer alıyor. İzmirTube üzerinden yayınlanacak Tiyatro Günlerinde 57 yetişkin oyunu, 6 çocuk oyunu, 3 performans ve 1 kukla gösterisi gerçekleştirilecek. Tüm yetişkin oyunları 19.00 ve 21.00 saatlerinde, hafta sonları gerçekleştirilecek çocuk oyunları ile performanslar ise 14.00’te izlenebilecek.

Tiyatro Günleri, tiyatroların perde açamadığı bugünlerde tiyatrolara destek olmak, tiyatro izleyicisine online da olsa ulaşabilmek için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da online gerçekleştirilecek.

İzmir’in ikinci dijital festivali, 25 Mayıs’ta “Shirley” ve “Sevdadır” oyunları ile başlayacak. İzleyiciler 30 gün boyunca oyunları İzmirTube kanalından ücretsiz izleyebilecek.

Çocuklar unutulmadı

Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Etkinlik kapsamında festival boyunca hafta sonları çocuk oyunu sahnelenecek. Kanatlı Ağaç’tan Renkli Düşler Kumpanyası’na kadar 25 Haziran’a kadar her gün saat 14.00’te İzmirTube’da yayınlanacak.

Festival programı hakkında detaylı bilgiye http://kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir.