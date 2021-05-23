İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
0
EUROVISION'DA KAZANAN BELLİ OLDU
EUROVISION'DA KAZANAN BELLİ OLDU
0
YOUTUBE'DAN REKLAM KARARI!
YOUTUBE'DAN REKLAM KARARI!
0
İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
0

İzmir'de tiyatro zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 39’uncu Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri başlıyor. “Her Şartta Tiyatro” mesajıyla sanatseverlere seslenecek dijital tiyatro festivali kapsamındaki 67 oyun İzmirTube üzerinden yayınlanacak. Başkan Soyer, “Pandemi koşullarından dolayı salonlarda perde açamıyorsak evlerde perde açarız” dedi

İzmir'de tiyatro zamanı
23 Mayıs 2021 Pazar 13:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 39’uncusu düzenlenen İzmir Tiyatro Günleri 25 Mayıs–25 Haziran tarihlerinde internet üzerinden evlere konuk olacak. Pandemi koşulları sebebiyle ertelenen tiyatro günleri kapsamındaki oyunların tamamı İzmirTube üzerinden yayınlanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi koşullarından dolayı salonlarda perde açamıyorsak evlerde perde açarız. Her şartta tiyatro, diyoruz” diye konuştu.

Uluslararası Tiyatro Günleri’nde 3 Almanya, 2 İtalya, 1 İspanya, 1 Yunanistan ve 1 Polonya’dan olmak üzere 8’i yabancı toplam 67 tiyatro gösterimi yer alıyor. İzmirTube üzerinden yayınlanacak Tiyatro Günlerinde 57 yetişkin oyunu, 6 çocuk oyunu, 3 performans ve 1 kukla gösterisi gerçekleştirilecek. Tüm yetişkin oyunları 19.00 ve 21.00 saatlerinde, hafta sonları gerçekleştirilecek çocuk oyunları ile performanslar ise 14.00’te izlenebilecek.  

Tiyatro Günleri, tiyatroların perde açamadığı bugünlerde tiyatrolara destek olmak, tiyatro izleyicisine online da olsa ulaşabilmek için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da online gerçekleştirilecek.
İzmir’in ikinci dijital festivali, 25 Mayıs’ta “Shirley” ve “Sevdadır” oyunları ile başlayacak. İzleyiciler 30 gün boyunca oyunları İzmirTube kanalından ücretsiz izleyebilecek.

Çocuklar unutulmadı

Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Etkinlik kapsamında festival boyunca hafta sonları çocuk oyunu sahnelenecek.  Kanatlı Ağaç’tan Renkli Düşler Kumpanyası’na kadar 25 Haziran’a kadar her gün saat 14.00’te İzmirTube’da yayınlanacak.

Festival programı hakkında detaylı bilgiye http://kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

Etiketler; #izmir #izmir tiyatro #kültür sanat #izmir tiyatro günleri
Önceki Haber
Sağlık çalışanları ek ödeme değil, hakkını istiyor
Sonraki Haber
İzmir yasemin kokuyor
Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu
Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu
0
İzmir Sanal Kitap Günleri başlıyor
İzmir Sanal Kitap Günleri başlıyor
0
Başkan Soyer Buca’da Işılay Saygın Kütüphanesi’ni açtı
Başkan Soyer Buca’da Işılay Saygın Kütüphanesi’ni açtı
0
İzmir'de düzenlenecek Kültür Zirvesi’nin teması belli oldu
İzmir'de düzenlenecek Kültür Zirvesi’nin teması belli oldu
0
Picasso'nun tablosu 103 milyon dolara satıldı
Picasso'nun tablosu 103 milyon dolara satıldı
0
“10 Dakika Engelli”nin sonuçları belli oldu
“10 Dakika Engelli”nin sonuçları belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.