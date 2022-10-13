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İzmir'deki Feridun Düzağaç konseri ertelendi

Kalıtsal kas hastalığı SMA hastalarının tedavilerine destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün düzenlenecek Feridun Düzağaç dayanışma konseri, 19 Aralık tarihine ertelendi. Konser Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 21.00’de yapılacak.

İzmir'deki Feridun Düzağaç konseri ertelendi
13 Ekim 2022 Perşembe 11:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kalıtsal kas hastalığı Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı konusunda farkındalık yaratmak ve İzmir’de yaşayan SMA hastalarının tedavilerine destek olmak için bugün saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenleyeceği Feridun Düzağaç konseri 19 Aralık tarihine ertelendi. Konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 21.00’de yapılacak. Ayrıntılı bilgiye İzmir Art internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.


50 lira ver, bir çocuğa sen de destek ol


Etkinliğin bilet gelirleri İzmir’deki SMA hastalarının tedavisi için bağışlanacak. Konser için koltuk seçilebilen biletler 200 lira, koltuk seçilemeyen biletler 50 liradan başlayan fiyatlarla tekrar satışa sunuluyor. Etkinlik için katılımsız bilet seçeneği de bulunuyor. Etkinliğe katılmayıp destekte bulunmak isteyenler bu bilet seçeneğini satın alabilir. Ayrıntılı bilgi için www.izmir.art adresi ziyaret edilebilir.


Gen tedavisinin maliyeti çok yüksek


SMA hastaları için gereken gen tedavisinin maliyeti çok yüksek olduğundan İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen Temmuz’da bizizmir.com üzerinden “Umut Ol Hayat Ol” diyerek bir dayanışma kampanyasıyla tedavi bekleyen SMA’lı çocuklar ile onlara yardım etmek isteyenleri bir araya getirmişti.

Etiketler; #izmir #sma #feridun düzağaç #konser
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