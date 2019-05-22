İzmir Festivali'ni Gülsin Onay açıyor

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 21.00'de AASSM'de yapılacak 'Gülsin Onay ile Chopin Akşamı' ile başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali, 1 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı yine AASSM'de yapılacak 'Şanghay Filarmoni Orkestrası& Fazıl Say' konseri ile sona erecek.

En iyi Chopin yorumcusu

Polonya Cumhuriyeti'nin 'En İyi Chopin Yorumcusu' nişanının sahibi Gülsin Onay, çok başarılı geçen Kanada ve ABD'yi kapsayan '19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı' Konser serisinin hemen ardından 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin açılışını yapacak. Chopin'in doğuştan ruh ikizi olduğunu söyleyen sanatçı, açılış konserinde bestecinin, Scherzo si minör op. 20/ Mazurka la minör Op.17 no.4/ Ballad no.2 fa majör, op.38/Noktürn mi bemol majör, op.9 no.2/ Ballad no.3 la bemol majör op.47/ Herold ve Halevy'nin 'Ludovic' teması üzerine parlak çeşitlemeler/Sonat si minör, op.58 adlı eserlerini seslendirecek.

33. Uluslararası İzmir Festivali, 28 Mayıs 2019 Salı saat 21.00'de DEÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak Concertgebouw Caz Orkestrası Konseri ile devam edecek.