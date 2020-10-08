İzmir Film Festivali milyonlara ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinde Asitem tarafından düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde halk oylaması rekoru kırıldı.

Asitem Başkanı Muammer Sarıkaya, “İzmir Film Festivali ile İzmir’in adını Dünya’nın dört bir tarafında ki169 ülkeye ulaştırmanın mutluluğu içindeyiz” dedi. 3.İzmir Film Festivalinde 5 milyon 363 bin 27 oy kullanılarak yeni bir rekora imza atıldı. Türkiye'nin ilk ve tek vizyon filmleri festivali olan İzmir Film Festivali 22-26 Eylül tarihleri arasında üçüncü kez düzenlenerek İzmir’in adını bir kez daha dünyanın dört bir tarafına taşımayı başardı.

Başarılı bir süreç

Türk Filmleri ve dizilerin dünyanın dört bir tarafında ilgi ile izlendiğini belirten Asitem / Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Muammer Sarıkaya, “Altın Artemis ödüllerini Covit 19 sürecinde dijitalde yaptığımız organizasyonlarla vermemize rağmen bir kez daha başarılı bir süreç yaşadık. Yurt dışı ve yurt içinde 3 aydır sürdürdüğümüz tanıtım kampanyaları ile dünyanın dört bir tarafına ulaşmayı başardık. İzmir’in ve Türk Sinemasının adını milyonlar kanalı ile 169 ülkeye ulaştırdık” dedi. Geçen yıl 4 milyon oy rekorunu kısa zamanda 5 milyonu aşarak kırmayı başardıklarını gururla anlatan Başkan Sarıkaya, “Altın Artemis ödül töreninin kırmızı halı geçişi eşliğinde Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılması planlanırken Covid-19 önlemleri kapsamında Medusa Medya stüdyolarından dijital olarak organize edildi. Birbirinden değerli filmlerin, oyuncuların, yönetmen ve senaristlerin ödüllendirildiği festivalde 169 ülke üzerinden 5 milyon 363 bin 27 oy kullanılması bizim için çok büyük ve anlamlı geri dönüş oldu” diye konuştu.

En sıkı takipçi İsrail

Festival sonunda alınan verileri aktaran ASİTEM ve Festival Başkanı Muammer Sarıkaya; "Türkiye'den kullanılan yüzbinlerce oya karşılık, İsrail'den 26 bin 757 tekil oy kullandı. Bizim için de sürpriz bir şekilde İsrail en sıkı Uluslararası İzmir Film Festivali takipçisi oldu.

Sonrasında Mısır'da ise 25 bin 893 oy kullanılırken sıralama kapsamında ilk 10 ülkenin devamında; Suudi Arabistan'dan 15 bin 810 oy, Romanya'dan 11 bin 898 oy, Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 bin 565 oy, Arnavutluk'tan 9 bin 622 oy, Irak'tan 9 bin 329 oy, Fransa'dan 8 bin 821 oy ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 8 bin 352 oy kullanılmış." dedi.

Paha biçilemez bir duygu

3. Uluslararası İzmir Film Festivali'nin kısa sürede dünya tarafından kabul gören bir festival olduğunu dile getiren ASİTEM ve Festival Başkanı Muammer Sarıkaya, "Covid-19 sürecinde yaşanan her değişime ayak uydurarak festivalimizi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Festival başında kendimize koyduğumuz 5 milyon tekil oy hedefini 1,5 ay gibi kısa bir sürede aşmak paha biçilemez bir duygu. Özellikle, sizlerle paylaştığımız en çok oy kullanan ilk 10 ülkenin dışında dünyanın dört bir köşesinden bizlere katkı sağlayan Guam, Guyana, Cayman Adaları, Luçiya, Namibya ve Surinam gibi ülkelerden oy kullanılmış. Bu noktada tarihin her döneminde kültürel bir köprü olan İzmir'in festivalimiz sayesinde oy kullanan 5 milyon dan fazla kişi ile sitemizi ziyaret eden 20 milyondan fazla kişiye ulaştığını görmek oldukça gurur verici. Bu süreçte kenetlenerek bizlere destek veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve diğer destekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.