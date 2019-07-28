İzmir Film Festivali'nde Altın Artemis ödülleri verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Asitem / Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği tarafından organize edilen İzmir Film Festivalinde Altın Artemis ödülleri sahiplerini buldu

Kültürpark Lozan girişinde kurulan tören alanında tüm İzmirliler Sinemanın yıldızları ile buluştu. Kırmızı halı geçişi renkli görüntülere sahne olurken ödül törenine katılan sanatçılarında çok heyecanlı olduğu görüldü. İzmir'in kısa zamanda ülke sınırlarını aşan bir film festivaline kavuştuğunu söyleyen Asitem / Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Muammer Sarıkaya, " Tarihler boyu ilkleri ortaya koyan İzmir, bu film festivali ile de bir ilke imza atmayı başarmıştır. Halk oylaması ile ödüllerin verildiği bu festival daha ikinci yılında tüm sinemacıların önem verdiği ve takip ettiği, ödül almayı umut ettiği bir yarışmaya dönüşmüştür" dedi.

İzmir Film Festivali'nin bu özelliği ile diğer festivallerin önüne geçtiğini belirten Asitem / Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Muammer Sarıkaya, "110 ülkeden 4 milyon oy kullanıldı. İnanılması zor olan bu başarımızı daha da ileri taşımak, gelecek yıl 5 ile 10 milyon oy kullanılmasını sağlayacağız. İzmir'in ve Türkiye'nin tanıtımı için bunu büyüterek yapacağız" dedi.

Bakanlık ve Büyükşehir'e teşekkür

İzmir Film Festivali için kentten büyük destek gördüklerini belirten Sarıkaya, "Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize kucak açması, güvenmesi, destek vermesi bu festivalin kısa zamanda daha büyük kitlelere ulaşmasını sağladı. Bu festivali gelecek yıl 30 ilçenin tamamına yayacağız" diye konuştu.

Festivali gelecek yıl yine Kültürpark'ta yapmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Sarıkaya, "Kültürpark'ta her ilçenin tanıtım stantlarını kurarak İstanbul'dan ve yurt dışından gelecek olan yabancı sinemacılara film çekilecek alanların sunumlarını yapacağız. İzmir'in tüm güzelliklerini sinema ile bir kez daha ortaya çıkaracağız" dedi.

Ödül alanlar

Yaşam boyu onur ödülü-Meral Çetinkaya

Yaşam boyu onur ödülü-Süleyman Turan

Filme değer katan usta -Ayşenil Şamlıoğlu /Aydede

En iyi belgesel- Fatih Ertekin / Yaylacı

En iyi belgesel -Yabancı dilde Okan Erünsal / Blue butterfly

En iyi kısa film-Osman Yazıcı / İki elin arasında

En iyi kısa film -Yabancı kısa film Guy Nattiv / Skin

En iyi kısa animasyon film- Gökalp Gönen / Avarya

ASİTEM özel filmi -Azraille dans

Vizyonda gözden kaçmayan-Arada Filmi / Mu Tunç ve Ekibi

Umut vaat eden oyuncu-Bahar Şahin / Yol arkadaşım 2

Hayat Van Eck / Daha

En iyi senaryo-Gürhan Özçiftçi / Müslüm

Hakan Günday / Müslüm

En iyi kurgu-Mustafa Preşava / Müslüm /

En iyi sanat yönetmeni-Deliler: Deliler Fatihin Fermanı / İbrahim İldem

En iyi kostüm tasarımı -Delile; Deliler Fatihin Fermanı / Makbule Mercan

En iyi görsel effekt-Arif V 216 / Merih Öztaylan

En iyi film müziği- İlker Yurtcan / Deliler Fatihin Fermanı

Tamer Süerdem / Deliler Fatihin Fermanı

En iyi görüntü yönetmeni-Martin Szecsanov / Müslüm /

En iyi animasyon filmi- Kral Şakir

En iyi yardımcı kadın oyuncu-Ayça Bingöl / Müslüm

En iyi yardımcı erkek oyuncu-Erkan Can / Müslüm /

En iyi erkek oyuncu-Cem Uçan / Deliler Fatihin Fermanı

En iyi kadın oyuncu-Zerrin Tekindor Müslüm/

En iyi yönetmen- Can Ulkay ve Keche / Müslüm

En iyi film-Müslüm