İzmir Film Festivali'nde Altın Artemis ödülleri verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Asitem / Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği tarafından organize edilen İzmir Film Festivalinde Altın Artemis ödülleri sahiplerini buldu
Kültürpark Lozan girişinde kurulan tören alanında tüm İzmirliler Sinemanın yıldızları ile buluştu. Kırmızı halı geçişi renkli görüntülere sahne olurken ödül törenine katılan sanatçılarında çok heyecanlı olduğu görüldü. İzmir'in kısa zamanda ülke sınırlarını aşan bir film festivaline kavuştuğunu söyleyen Asitem / Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Muammer Sarıkaya, " Tarihler boyu ilkleri ortaya koyan İzmir, bu film festivali ile de bir ilke imza atmayı başarmıştır. Halk oylaması ile ödüllerin verildiği bu festival daha ikinci yılında tüm sinemacıların önem verdiği ve takip ettiği, ödül almayı umut ettiği bir yarışmaya dönüşmüştür" dedi.
İzmir Film Festivali'nin bu özelliği ile diğer festivallerin önüne geçtiğini belirten Asitem / Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Muammer Sarıkaya, "110 ülkeden 4 milyon oy kullanıldı. İnanılması zor olan bu başarımızı daha da ileri taşımak, gelecek yıl 5 ile 10 milyon oy kullanılmasını sağlayacağız. İzmir'in ve Türkiye'nin tanıtımı için bunu büyüterek yapacağız" dedi.
Bakanlık ve Büyükşehir'e teşekkür
İzmir Film Festivali için kentten büyük destek gördüklerini belirten Sarıkaya, "Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize kucak açması, güvenmesi, destek vermesi bu festivalin kısa zamanda daha büyük kitlelere ulaşmasını sağladı. Bu festivali gelecek yıl 30 ilçenin tamamına yayacağız" diye konuştu.
Festivali gelecek yıl yine Kültürpark'ta yapmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Sarıkaya, "Kültürpark'ta her ilçenin tanıtım stantlarını kurarak İstanbul'dan ve yurt dışından gelecek olan yabancı sinemacılara film çekilecek alanların sunumlarını yapacağız. İzmir'in tüm güzelliklerini sinema ile bir kez daha ortaya çıkaracağız" dedi.
Ödül alanlar
Yaşam boyu onur ödülü-Meral Çetinkaya
Yaşam boyu onur ödülü-Süleyman Turan
Filme değer katan usta -Ayşenil Şamlıoğlu /Aydede
En iyi belgesel- Fatih Ertekin / Yaylacı
En iyi belgesel -Yabancı dilde Okan Erünsal / Blue butterfly
En iyi kısa film-Osman Yazıcı / İki elin arasında
En iyi kısa film -Yabancı kısa film Guy Nattiv / Skin
En iyi kısa animasyon film- Gökalp Gönen / Avarya
ASİTEM özel filmi -Azraille dans
Vizyonda gözden kaçmayan-Arada Filmi / Mu Tunç ve Ekibi
Umut vaat eden oyuncu-Bahar Şahin / Yol arkadaşım 2
Hayat Van Eck / Daha
En iyi senaryo-Gürhan Özçiftçi / Müslüm
Hakan Günday / Müslüm
En iyi kurgu-Mustafa Preşava / Müslüm /
En iyi sanat yönetmeni-Deliler: Deliler Fatihin Fermanı / İbrahim İldem
En iyi kostüm tasarımı -Delile; Deliler Fatihin Fermanı / Makbule Mercan
En iyi görsel effekt-Arif V 216 / Merih Öztaylan
En iyi film müziği- İlker Yurtcan / Deliler Fatihin Fermanı
Tamer Süerdem / Deliler Fatihin Fermanı
En iyi görüntü yönetmeni-Martin Szecsanov / Müslüm /
En iyi animasyon filmi- Kral Şakir
En iyi yardımcı kadın oyuncu-Ayça Bingöl / Müslüm
En iyi yardımcı erkek oyuncu-Erkan Can / Müslüm /
En iyi erkek oyuncu-Cem Uçan / Deliler Fatihin Fermanı
En iyi kadın oyuncu-Zerrin Tekindor Müslüm/
En iyi yönetmen- Can Ulkay ve Keche / Müslüm
En iyi film-Müslüm