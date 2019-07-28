İzmir Film Festivali'nde Altın Artemis ödülleri verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Asitem / Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği tarafından organize edilen İzmir Film Festivalinde Altın Artemis ödülleri sahiplerini buldu

İzmir Film Festivali'nde Altın Artemis ödülleri verildi
28 Temmuz 2019 Pazar 12:29

Kültürpark Lozan girişinde kurulan tören alanında tüm İzmirliler Sinemanın yıldızları ile buluştu. Kırmızı halı geçişi renkli görüntülere sahne olurken ödül törenine katılan sanatçılarında çok heyecanlı olduğu görüldü. İzmir'in kısa zamanda ülke sınırlarını aşan bir film festivaline kavuştuğunu söyleyen Asitem / Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Muammer Sarıkaya, " Tarihler boyu ilkleri ortaya koyan İzmir, bu film festivali ile de bir ilke imza atmayı başarmıştır. Halk oylaması ile ödüllerin verildiği bu festival daha ikinci yılında tüm sinemacıların önem verdiği ve takip ettiği, ödül almayı umut ettiği bir yarışmaya dönüşmüştür" dedi.

İzmir Film Festivali'nin bu özelliği ile diğer festivallerin önüne geçtiğini belirten Asitem / Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Muammer Sarıkaya, "110 ülkeden 4 milyon oy kullanıldı. İnanılması zor olan bu başarımızı daha da ileri taşımak, gelecek yıl 5 ile 10 milyon oy kullanılmasını sağlayacağız. İzmir'in ve Türkiye'nin tanıtımı için bunu büyüterek yapacağız" dedi.

Bakanlık ve Büyükşehir'e teşekkür

İzmir Film Festivali için kentten büyük destek gördüklerini belirten Sarıkaya, "Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize kucak açması, güvenmesi, destek vermesi bu festivalin kısa zamanda daha büyük kitlelere ulaşmasını sağladı. Bu festivali gelecek yıl 30 ilçenin tamamına yayacağız" diye konuştu.
Festivali gelecek yıl yine Kültürpark'ta yapmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Sarıkaya, "Kültürpark'ta her ilçenin tanıtım stantlarını kurarak İstanbul'dan ve yurt dışından gelecek olan yabancı sinemacılara film çekilecek alanların sunumlarını yapacağız. İzmir'in tüm güzelliklerini sinema ile bir kez daha ortaya çıkaracağız" dedi.

Ödül alanlar

Yaşam boyu onur ödülü-Meral Çetinkaya    
Yaşam boyu onur ödülü-Süleyman Turan    
Filme değer katan usta -Ayşenil Şamlıoğlu /Aydede    
En iyi belgesel- Fatih Ertekin / Yaylacı    
En iyi belgesel -Yabancı dilde    Okan Erünsal / Blue butterfly    
En iyi kısa film-Osman Yazıcı / İki elin arasında    
En iyi kısa film -Yabancı kısa film    Guy Nattiv / Skin    
En iyi kısa animasyon film-    Gökalp Gönen / Avarya    
ASİTEM özel filmi    -Azraille dans    
Vizyonda gözden kaçmayan-Arada Filmi / Mu Tunç ve Ekibi    
Umut vaat eden oyuncu-Bahar Şahin / Yol arkadaşım 2    
Hayat Van Eck / Daha    
En iyi senaryo-Gürhan Özçiftçi / Müslüm    
Hakan Günday / Müslüm    
En iyi kurgu-Mustafa Preşava / Müslüm /     
En iyi sanat yönetmeni-Deliler: Deliler Fatihin Fermanı / İbrahim İldem    
En iyi kostüm tasarımı    -Delile; Deliler Fatihin Fermanı / Makbule Mercan    
En iyi görsel effekt-Arif V 216 / Merih Öztaylan    
En iyi film müziği- İlker Yurtcan / Deliler Fatihin Fermanı    
Tamer Süerdem / Deliler Fatihin Fermanı    
En iyi görüntü yönetmeni-Martin Szecsanov / Müslüm /    
En iyi animasyon filmi- Kral Şakir    
En iyi yardımcı kadın oyuncu-Ayça Bingöl / Müslüm    
En iyi yardımcı erkek oyuncu-Erkan Can / Müslüm /     
En iyi erkek oyuncu-Cem Uçan / Deliler Fatihin Fermanı    
En iyi kadın oyuncu-Zerrin Tekindor Müslüm/     
En iyi yönetmen- Can Ulkay  ve Keche / Müslüm    
En iyi film-Müslüm    

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