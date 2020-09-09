Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ile Asitem tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek ana akım vizyon filmleri festivalinin halk oylaması yoğun ilgiyle karşılandı.

Bu yıl 3. sü düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Film Festivali'nde kazananlar Altın Artemis ödülünün sahibi olacak. 22-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Film Festivali'ne oy yağıyor. Sinemadan ve sanattan uzak kaldığımız uzun bir aradan sonra festivaline kavuşan ana akım vizyon filmleri, Türkiye'nin ilk ve tek halk tarafından oylanan film festivali olma özelliğini sürdürüyor. Yedinci sanat olarak bilinen sinemanın halkın her kesimine ulaşması için büyük bir şans olan Uluslararası İzmir Film Festivali'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da kazananlar noter onaylı halk oylamasıyla belirleniyor.

Bakanlıktan destek

Sektörün bugüne kadar olan açığını kapatan, vizyon filmleri temalı ve halk tarafından oylanan bir festivalin birçok kesim tarafından heyecanla karşılanması, ASİTEM / Sinema Televizyoncular Meslek Birliği'nin çabalarını haklı bir gurur kaynağına dönüştürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen festivalin oylama sonucu bu yıl da heyecanla bekleniyor.

Hedefimizi büyüttük

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından destek görmenin büyük bir mutluluk olduğunun altını çizen ASİTEM Yönetim Kurulu ve Festival Başkanı Muammer Sarıkaya oylama hedefleriyle ilgili şunları kaydetti: "2018'den bu yana büyük emeklerle düzenlediğimiz Uluslararası İzmir Film Festivali; gerek yönetmen, senarist, oyuncu ve teknik ekip, gerek sinemaseverler tarafından büyük bir ilgiliyle karşılandı. Bu ilgi karşılığında 2018 yılının verilerine göre; 103 ülkeden 1 milyon 510 bin tekil oy, 2019'un verilerine göre ise 110 ülkeden 4 milyon 28 bin tekil oy kullanıldı. 2020 için ilk hedef 5 milyon tekil oy kullanımıydı. Ancak oylamanın başlaması ile birlikte bu yıl daha yoğun bir ilgi olduğunu fark ettik. Geçen yılların oy kullanım istatistiklerini de değerlendiren ekip arkadaşlarım, beklentimiz olan 5 milyonun çok üzerinde bir oy kullanımı ile adayları belirleyeceğimiz öngörüsündeler. Bu nedenle ekip olarak gururla oylamanın tamamlanmasını bekliyoruz."