İzmir'in 19'uncu yüzyıl sosyal yaşamı tartışılacak

19. yüzyılda İzmir'deki sosyal yaşam APİKAM Kent Söyleşileri'nde masaya yatırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen "Kent Söyleşileri"ne bu ay konuk olarak Prof. Dr. Çınar Atay katılacak. 25 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de gerçekleşecek söyleşinin konusu ise '19. Yüzyıl'da İzmir'de Sosyal Yaşam'.

İzmir'in tarihsel ve kültürel birikimini ortaya koyan önemli çalışmaların yapıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), 'Kent Söyleşileri' serisinde İzmirlileri değerli konuklar ve ilginç konularla buluşturmaya devam ediyor. Kent Söyleşileri'nde Nisan ayının konuğu Dr. Çınar Atay olacak.

Atay, yarın saat 18.00'de başlayacak söyleşide katılımcılara, İzmir'in 19. Yüzyıl'daki çok kültürlü sosyal dokusunu anlatacak. Kentteki kültürel zenginliğe, çok renkliliğe ve çok sesliliğe vurgu yapılacak söyleşi, APİKAM'daki Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilecek.