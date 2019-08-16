İzmir'in Lezzet Öyküsü kitaplaştı

İzmir Valiliği himayesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan 'İzmir'in Lezzet Öyküsü' adlı 2 ciltlik kitabın ilk cildi kitapseverlerle buluştu.

Ege Üniversitesi (EÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Ötleş, kitabın hazırlanışında editör olarak görev aldı. İzmir'in geçmişten bugüne lezzetlerini bir arada toplamak üzere İzmir Valiliği himayesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. 'İzmir'in Lezzet Öyküsü' adlı 2 ciltlik kitabın ilk cildi kitapseverlerle buluştu. Kitapla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ötleş, "Prestij kitabının ilk cildi 'Mutfak Kültürü' başlığını taşıyor. Bu kitapta; İzmir'in mutfak kültürüne tarihsel olarak etki eden toplulukları ve yemekleri anlatılıyor. Kitabın ikinci cildinde ise Osmanlı mutfağından günümüze kadar İzmir mutfağında yer bulmuş önemli İzmir yemeklerinin bizzat uzmanlar tarafından denenerek yapılmış yemek tarifleri yer alıyor. Prestij kitapların yurt dışında ülkemizin ve İzmir'in tanıtımında kullanılmak üzere İngilizce'ye çevrilmesine de başlandı" diye konuştu.