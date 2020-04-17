İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

Kemeraltı Çarşısı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'nin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildiği açıklandı.

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde
17 Nisan 2020 Cuma 14:48

Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ'den (TARKEM) yapılan yazılı açıklamada, Kemeraltı ve çevresinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesi için hazırlanan ve TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler'in 27 Mart 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığına elden ulaştırdığı dosya başvurusunu, UNESCO'nun kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TARKEM Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yüce, İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesiyle ilgili, "Tarihi alan için asıl süreç şimdi başlıyor. Şehrin tüm paydaşlarının şimdi daha da sıkı sıkıya bağlanması gerekiyor. Sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz şu günlerde bu haber bizi çok sevindirdi. Önümüzde daimi listeye girmek için yaklaşık 3 yıllık bir süreç var. Bu süreç hem bu alana, hem de İzmir’e çok şey katacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 


Kaynak: AA
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