İzmir Kitap Fuarı 2. kez ertelendi

Organizasyonun, 28 Kasım-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce bir kez ertelenen 25. İzmir Kitap Fuarı'nın, 28 Kasım-6 Aralık 2020'de düzenleneceği bildirildi.

İzmir Kitap Fuarı 2. kez ertelendi
22 Nisan 2020 Çarşamba 12:24

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan'da yapılması planlanan fuarın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha önce 30 Mayıs-7 Haziran 2020'ye ertelendiği belirtildi. Fuarın yeni tarihinin ise 28 Kasım-6 Aralık 2020 olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, "Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek fuarın onur konuğu, İzmir'de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak olacak." denildi.

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