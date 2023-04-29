İzmir Kültür Sanat Fabrikası hizmete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından 140 yıllık Alsancak Tekel Fabrikası, İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak hizmete girdi

İzmir'de 140 yıllık Alsancak Tekel Fabrikası, İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak hizmete açıldı. Açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri ve adayları ile kültür ve turizm sektöründen temsilciler katıldı.

AK Parti milletvekili adayı da olan Bakan Kasapoğlu, törendeki konuşmasında, İzmir'de bir kültür ve sanat vadisinin halkla buluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin son 21 yılda dönüşüm hikayesi yazdığını ifade eden Kasapoğlu, bu dönüşümün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki vizyonunun eseri olduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, İzmir ve Türkiye için sevindirici bir eserin daha hayata geçtiğini kaydederek, "Halkımızın her bir imkana erişmesi, fırsat eşitliği, hükümetimizin en büyük gayelerinden biri. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, engellisiyle herkesin her imkana erişimi büyük ölçüde başardığımız bir hedef. Özellikle eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda. Hayat çok dinamik. Bu dinamizme uygun şekilde yöneticiler olarak bu sürecin en önünde yer almamız gerekiyor." dedi.

Vatandaşların hizmete adil ölçüde ulaşabilmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Kasapoğlu, "Kültüre de sanata da spora da aynı vizyonla bakıyoruz." diye konuştu.

- "Kültür ve sanat yaşamına yön verecek"

Bakan Ersoy da güzel İzmir için 140 yıla yakın tarihe sahip Alsancak Tekel Fabrikasını kültür sanat kompleksine dönüştürdüklerini söyledi.

Bakanlık olarak tarihi ve kültürel varlıkların korunması adına hem yurt içi hem de yurt dışında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Kültürümüze ait eserleri restore ederek gün yüzüne çıkarıyoruz. Yerinde değerlendirmeyle, yerleşke içinde bulunan düzgün fabrika yapıları korundu. Tahrip olan kısımları da aslına uygun olarak yeniden onararak fabrikanın orijinal yapısını muhafaza ettik. Herkesin yeni buluşma noktası olabilmesi için 20 bin metrekare kapalı alanın içerisinde kültür ve sanata dair her türlü faaliyete yer verdik. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Alsancak Halk Kütüphanesi, Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi, sanat ve eğitim atölyeleri, açık hava sinema, sergi alanları ve geniş peyzaj alanıyla kentin kültür ve sanat yaşamına yön verecek kültür sanat merkezinin kapılarını ziyaretçilere açıyoruz."

Bakan Ersoy, açık hava alanında yapılan peyzaj çalışmalarıyla yeni bir yeşil alanı da İzmir'e kazandırdıklarını belirtti.

- İzmir Kültür Sanat Fabrikası

Yeni nesil kültür sanat merkezi haline getirilen İzmir Kültür Sanat Fabrikasında yer alan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, kentin tarihini keşfetmek isteyenler için tematik sergileriyle yeni nesil bir müze deneyimi sunacak.

Fabrika olarak kullanıldığı dönemin izlerini de taşıyan 7 bin 240 metrekarelik iki katlı yapının zemin ve birinci katında arkeoloji, ikinci katında ise etnografya eserleri sergilenecek.

İzmir Resim ve Heykel Müzesi de Tanzimat Dönemi'nden bugüne uzanan eserlerden oluşan dikkat çekici bir koleksiyonu ziyaretçileriyle buluşturacak.