İzmir kültür zirvesine hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9-11 Eylül tarihleri arasında İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi öncesi, konsoloslar ve büyükelçilerle bir araya geldi. Başkan Soyer, “İnanıyorum ki Türkiye'de birçok iyi girişimin, iyi adımın öncüsü olan bu şehir bu organizasyonuyla da ülkeye bir kez daha öncü olacak” dedi

Kentin dünya ölçeğinde tanınırlığını artırmak için uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9-11 Eylül'de dördüncüsü düzenlenecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'ne hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültür Zirvesi öncesi konsoloslar ve büyükelçilerle bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Tunç Soyer, İzmir'in dünya kenti olması yolunda yürütülecek çalışmaları hep birlikte değerlendireceklerini söyledi. Kültür sayesinde insanlar ve farklı toplumlar arasında, siyasi ve ekonomik ilişkilerin ötesinde bir bağ kurulduğunu ifade eden Soyer, “İzmir’in ülkemiz ve dünya kentleri ile dayanışması ve işbirliğinin başlangıcında kültür yer alıyor. Kentler arasında her geçen gün daha da artan kültürel ilişkiler, ülkeler arasındaki diplomatik ve siyasi bağlantıları daha da güçlendiriyor. Anadolu ve Akdeniz’in kültürel birikiminden beslenen bir liman şehri olan İzmir’in bu karakterini korumasında, kültürün üretimi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

İklim krizinden cinsiyet eşitliğine kadar birçok konu ele alınacak



İzmir’in tanınırlığını artırmak için kentin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasını, kültür üzerinden bağ kurmasını bu nedenle önemsediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın önemli kültür buluşmalarından biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesi’ne ev sahipliği yapmalarının arkasında yatan en önemli nedenin de bu olduğunu kaydetti. Koronavirüs salgınının, dayanışmanın ve sanatla direnmenin, çözümsüz gibi görünen sorunların dermanı olduğunu herkese gösterdiğini dile getiren Soyer, şunları söyledi: “UCLG Kültür Zirvesi'nde ortak kültürel politikaları teşvik etmek için deneyimlerimizi ve fikirlerimizi paylaşacağız. İklim krizi, engeller ve eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda, kültürün yaratıcı çözümlerini ve rolünü konuşacağız. Kültürü, kalkınmanın dördüncü ayağı ve küresel dayanışmanın temel bir bileşeni olarak destekleyeceğiz.”

Gastronomi fuarı Terra Madre de İzmir'de yapılacak



Başkan Soyer, dünyanın en ünlü Gastronomi Fuarı Terra Madre’nin de gelecek yıl İzmir'de yapılacağını hatırlatarak, “Bu fuar, ülkemizin kadim kültürünü dünyayla buluşturmaya dair adımlarımızdan biri. Terra Madre Anadolu ile İzmir başta olmak üzere Anadolu’nun yerel ürünlerini, atalık tohumlarını ve zengin mutfağını, yani geçmişten bugüne uzanan kadim tarımsal üretim kültürünü, dünyayla buluşturacağız. Ev sahipliği yapacağımız 2026 Botanik EXPO’su da aynı hedef çerçevesinde yürüttüğümüz bir çalışma” diye konuştu. Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Visit İzmir projesiyle, İzmir’in dijital turizm altyapısını, mobil aplikasyonla kullanıcıların erişimine açtıklarını da söyledi.

Soyer, “Bizi çok heyecanlandıran bu süreçte, heyecanımızı paylaştığınız için, bu heyecanın ete kemiğe bürünüp İzmir'e fayda sağlayacak, memlekete fayda sağlayacak bir noktaya taşınmasına samimiyetle katkı vereceğinizi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Türkiye'de birçok iyi girişimin, iyi adımın öncüsü olan bu şehir bu organizasyonuyla da Türkiye'ye bir kez daha öncü olacak. Örnek olacak bir zirve gerçekleştirecek” dedi.

Programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, Kültür Zirvesi'ne yönelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Gökçe Başkaya da Visit İzmir'e dair detaylı sunum yaptı. Başkan Soyer, Kültür Zirvesi'ne yönelik katılımcıların görüş ve önerilerini dinledi.

Kimler katıldı?



Programa Almanya Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter, İngiltere Konsolosluk Ticaret Müdürü Güliz Kıymaz, İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Servet Başaran, Romanya Başkonsolosu Mioara Stefan, Avusturya Fahri Konsolosu Ülkü Caner, Belarus Fahri Konsolosu Murat Reha Yorgancıoğlu, Fas Krallığı Fahri Konsolosu Fatih Çakmakoğlu, Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Güney Afrika Fahri Başkonsolosu Tamer Taşkın, Hırvatistan Fahri Konsolosu Candan Çorbacıoğlu, Hollanda Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş, İrlanda Fahri Konsolosu Bülent Akgerman, İsrail Devleti Fahri Konsolosu Jak Eskinazi, Bodsua Fahri Konsolosu Işıl Taşkın Kumcu, Kosova Fahri Konsolosu Muharrem Toprak, Malta Fahri Konsolosu Ahmet Çalık, Pakistan Fahri Konsolosu Cahit Yaşar Eren, Şili Fahri Konsolosu Martin Sanford, emekli büyükelçi Naci Koru ile Şakir Fakılı, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi ve Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Suat Çağlayan, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay katıldı.