İzmir, müziği fizy’den dinledi

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’de Eylül ayının en popüler isimleri; eskimeyen şarkılarıyla Sezen Aksu ve Müslüm Gürses oldu.

Platformda en çok dinlenen ve beğenilen şarkılar arasında ‘Nimet’ ilk sırada yer alırken, en fazla Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek’in düeti ‘Dargın’ paylaşıldı. Eylül ayında İzmir, en fazla fizy dinleyen iller arasında dördüncü sırada yer aldı. 35 milyondan fazla şarkıyla Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformu fizy’de Eylül ayında her dönem zevkle dinlenen, ve eskimeyen ‘zamansız şarkılar’ın sahibi Sezen Aksu ve Müslüm Gürses, ayın en dinlenen isimleri oldu. Son yıllarda kendine has bir kitle edinen Ziynet Sali de platformun en çok dinlenen isimleri arasında yer aldı. İzmir, Eylül ayında en fazla fizy dinleyen iller arasında dördüncü sırada yer aldı.

Sezen Aksu ilk sırada

Geniş müzik arşivi, video klipler, onlarca radyo kanalı ve her zevke hitap eden listelerin yer aldığı fizy’de Eylül ayının en çok beğenilen şarkısı ise sosyal medya fenomeni Didomido’nun ‘Nimet’ şarkısı oldu. Ayrıca fizy kullanıcıları en fazla Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek’in popüler düeti ‘Dargın’ı paylaştı. Eylül ayında fizy’de, en fazla ilgi gören isimler arasında Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Ziynet Sali’nin ardından Oğuzhan Koç, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Zeynep Bastık, Ece Mumay, Sura İskenderli ve Ebru Gündeş yer aldı.

Pop tercih edildi

Herkesin müzik zevkine yönelik binlerce şarkının bulunduğu fizy’de Eylül ayında en çok dinlenen türler; pop, rap ve oldies oldu. Dinleyicilerin farklı ruh hallerine hitap eden ve fizy editörlerinin hazırladığı listeler arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: ‘En Yeniler (Yerli)’, ‘Günün Listesi’, ‘fizy rap’, ‘fizy pop’, ‘En Yeniler (Yabancı)’, ‘#EvdeHayatVar pop’, ‘Atarlı Şarkılar’, ‘Pop Kış’, ‘Koş fizy Koş’. Eylül ayında fizy’yi en çok dinleyen şehirlerin arasında ise; İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır ve Samsun yer aldı.