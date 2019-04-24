İzmir Retro Festivali'nde eşsiz eserler

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen İzmir Retro Festivali'nde, İzmir Kültür Antika ve Sanat Derneği'nin (İKASED) bulunduğu stantta, paha biçilemeyen, birbirinden değerli eserler sergilendi. Dernekte aktif olan sanatçılar tarafından üretilen ve üzerlerinde İzmir'in tarihi yansımalarının bulunduğu minyatür, testi, tablo, çini, ebru ve naht sanatı ürünleri, festival ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü.

Alsancak Garı’nda bu yıl 2'nci kez düzenlenen İzmir Retro Festivali'nde, retro ve vintage ürünler sergilenirken, farklı etkinlikler yapıldı. 5 günün ardından bugün sona eren festivalde, İzmir Kültür Antika ve Sanat Derneği (İKASED) sanatçılarının ürettiği, paha biçilemeyen eserler, İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Kentin tarihi yansımalarının bulunduğu minyatür, testi, tablo, çini, ebru ve naht sanatı ürünleri garın içinde bulunan bekleme salonunda sergilendi.

Kaybolan sanatları yaşatmak için buradayız

Geçen yıl düzenlenen İzmir Retro Festivali’ne de katıldıklarını aktaran dernek üyesi Aygün Selvitopu, bu sanatları yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz burada sanatımızı tanıtırken kendimiz de uygulama yapıyoruz. Uygulamalarımızı ilgiyle takip ediyorlar. Ebru sanatı, naht sanatı gibi uygulamalarımızı yaparken seyircilerimiz çok oluyor. Burada yapılan el sanatları aynı zamanda kaybolan sanatlar. Bizler dernek olarak bu sanatları yaşatabilmek için bir aradayız. İlgi duyan gençlerimizi de yanımıza çekeceğimizi umarak bu sanatlara devam edilmesini sağlamak istiyoruz. Kullandığımız malzemeler ise tamamen doğal malzemeler. Özellikle minyatürde altın varakla çalışıyoruz."

Dernek üyesi Gülnur Çavuş ise İzmirli ünlü minyatür sanatçısı aynı zamanda dernek başkanı Arya Kamalı'nın eserlerinin paha biçilemez eserler olduğunu vurgulayarak, "İmzasının oldukça değerliği olduğunu söyleyebilirim. İzmir minyatürleri ve İzmir tarihini anlatan kitapları ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Biz bu festivale satış amaçlı katılmadık. Tamamen sanatı, eserlerimizi İzmirlilere tanıtma amacı taşıyoruz. Eserlerin değerleri yüksek olduğu için çok yoğun bir satış söz konusu değil ancak ilgi büyük" diye konuştu.