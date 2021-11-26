İzmir Sefarad Kültür Festivali başlıyor

Konak Belediyesi ile İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın birlikte düzenlediği İzmir Sefarad Kültür Festivali, dopdolu etkinlik takvimiyle üçüncü kez ‘Merhaba’ demeye hazır

Konak Belediyesi ve İzmir Musevi Cemaati Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 16. yüzyıldan itibaren İzmir’de yaşayan Sefarad toplumunun kente ve kent kültürüne katkılarının çeşitli etkinliklerle anlatılacağı İzmir Sefarad Kültür Festivali, üçüncü kez İzmirlilerle buluşuyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara verilen ve bu yıl büyük bir özlemle beklenen festivalin etkinlikleri 28 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında Kemeraltı Havralar Bölgesi’nde yer alan Sinagoglarda düzenlenecek. Aynı zamanda Yahudilerin bayramı olan Hanuka’nın (Işıklar Bayramı) da kutlandığı günleri kapsayan festival, akıl, anlayış, hak ve adaleti simgeleyen Hanuka öncesinde başlayacak ve son Hanuka mumunun yakılacağı 6 Aralık tarihine kadar devam edecek.

3. İzmir Sefarad Kültür Festivali, İzmir’in çok kültürlülüğünü, zengin tarihi birikimini, insana verdiği değeri farklılıklarıyla harmanlanmış bir bütün olarak ortaya çıkaran geleneğini tam anlamıyla yaşatacak. Türk ve yabancı sanatçı ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecek sergi, konser, söyleşi, film gösterimi İzmir’deki Sefarad kültürünün zenginliğini bir kez daha gözler önüne koyacak. Sefarad Kültürü’nün gelenekleri, mutfağı, müziği ve inancı çeşitli etkinliklerle anlatılacak.

Sergi, söyleşi, film gösterimi, konser

Hanuka’nın da kutlandığı 28 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 3.İzmir Sefarad Kültür Festivali, Kemeraltı’ndaki Sinangoglar Gezisi ile başlayacak. Festival açılış töreni ise 29 Kasım tarihinde Etz Hayim Sinagogu’nda yapılacak. Sergi, söyleşi, film gösterimi ve konserlerle dopdolu bir programa sahip olan festivalin son günü ise Hanuka (Işıklar Bayramı) Mum Yakma Töreni gerçekleştirilecek. Festival, kemanda İsabelle Durin, piyanoda ise Michaél Ertzschei’nin yer alacağı ‘İbrani Romantizmi’ adlı konserle son bulacak.

3. İzmir Sefarad Kültür Festivali Programı

28 Kasım 2021 Pazar

Saat 10.00 Rehberler eşliğinde Sinagoglar Gezisi

(Çankaya Katlı Otoparkı’nın önünden hareket)

Ön kayıt zorunludur. http://www.izmirjh.com/gezi/

29 Kasım 2021 Pazartesi

Saat 20.00

Festival Açılış Töreni ve BAT MİTZVA – Barbara Yoaf

Etz Hayim Sinagogu (937 Sokak No: 5/C Kemeraltı)

Davetiyelidir.

30 Kasım 2021 Salı

Saat 18.30

“Birinci Juderia” Eski Yahudi Mahallesi – Söyleşi – Dr. Siren Bora

Sinyora Sinagogu (927 Sokak No: 79 Kemeraltı)

Saat 19.30

“Kortijolar” Bir fotoğraf gösterisi – Birol Üzmez

Sinyora Sinagogu (927 Sokak No: 79 Kemeraltı)

01 Aralık 2021 Çarşamba

Saat 18.30

“İzmir Yahudi Kültür Mirası Projesi” – Nesim Bencoya

Sinyora Sinagogu (927 Sokak No: 79 Kemeraltı)

Saat 20.00

“Kültür Mirası Girişimleri” - PechaKucha Akşamı - Bir Nobon etkinliği

Rezervasyon: https://biletino.com/tr/e-dlq/pechakucha-night-izmir-vol-26/

Portekiz Sinagogu (926 Sokak No: 8 Kemeraltı)

02 Aralık 2021 Perşembe

Saat 18.30

“İzmir’de Sefarad Mimarisi ve Sinagogları” – Söyleşi – Prof. Dr. Mine Tanaç

Sinyora Sinagogu (927 Sokak No: 79 Kemeraltı)

Saat 20.00

“Benim Tatlı Kanaryam” Film Gösterimi

Rembetiko efsanesi Roza Eskinazi’yi konu alan film gösterimi

Portekiz Sinagogu (926 Sokak No: 8 Kemeraltı)

03 Aralık 2021 Cuma

Saat 16.00

“Ortaçağda İspanya ve Portekizli Sefaradların Bilime Katkıları” - Söyleşi – Sara Pardo

Sinyora Sinagogu (927 Sokak No: 79 Kemeraltı)

04 Aralık 2021 Cumartesi

Saat 20:00

“Selanik’ten Sefarad Şarkıları” – Konser - Salut de Smyrne

EtzHayim Sinagogu (937. Sokak No: 5/C Kemeraltı)

05 Aralık 2021 Pazar

Saat 16.00

Konser 1 – ‘’İspanya’dan Osmanlı’ya Esintiler” - UlrichMertin, Nermin Kaygusuz ve Serdar Somuncu

(Osmanlı Dönemi Yahudi ve Türk bestekârları. Keman, kemençe ve gitar eşliğinde)

Hevra Sinagogu (937. Sokak No: 4 Kemeraltı)

Saat 20.00

Konser 2 – ‘’İspanya’dan Osmanlı’ya Esintiler” - UlrichMertin, Nermin Kaygusuz ve Serdar Somuncu

(Osmanlı Dönemi Yahudi ve Türk bestekârları. Keman, kemençe ve gitar eşliğinde)

(Konser davetiyelidir)

Hevra Sinagogu (937 Sokak No: 4 Kemeraltı)

06 Aralık 2021 Pazartesi

Saat 20.00

“Hanuka” (Işıklar Bayramı) Mum Yakma Töreni

Saat 20.30

“İbrani Romantizmi” – Konser - İsabelleDurin (keman) ve MichaélErtzschei (piyano)

EtzHayim Sinagogu (937. Sokak No: 5/C Kemeraltı)

Rezervasyon zorunludur. http://www.izmirjh.com/konser/