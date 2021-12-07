İzmir Şehir Tiyatroları, ikinci oyunu “Tavşan Tavşanoğlu” ile seyirciyle buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) ikinci oyunu “Tavşan Tavşanoğlu”, 9 Aralık Perşembe günü İzmir Sanat’ta yapılacak prömiyerin ardından 10 Aralık’tan itibaren İzmirliler ile buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir’i kültür sanat şehri haline getirme vizyonuyla kurulan, Genel Sanat Yönetmenliğini Yücel Erten’in yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Azizname’nin ardından ikinci oyunu “Tavşan Tavşanoğlu” ile seyircinin karşısına çıkıyor. Coline Serreau’un yazdığı, Çetin I·pekkaya’nın çevirdiği “Tavşan Tavşanoğlu”, 9 Aralık saat 20.00’de İzmir Sanat’ta yapılacak prömiyerin ardından 10 Aralık Cuma gününden itibaren İzmirliler ile buluşacak. Biletler “izmirsehirtiyatrolari.com” adresinden alınabilir.

İzmir’de Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi ile İzmir Sanat olmak üzere iki farklı sahnede oyunlarını izleyicisiyle buluşturmaya devam eden İzmir Şehir Tiyatroları, Yücel Erten’in Aziz Nesin öykülerinden uyarladığı Azizname ile ilk defa sezon açılışı yapmış ve seyirciden tam not almıştı.

Neoliberal politikalara eğlenceli bir karşı çıkış



Yönetmenliğini Yücel Erten’in yaptığı “Tavşan Tavşanoğlu” oyunu, serbest piyasa ekonomisi ve neoliberal politikaların topluma dayattığı sıkışmışlığa ve çaresizliğe rağmen “her şey yolunda…” söylemini kullananlara eğlenceli bir karşı çıkış içeriyor. Sistemi toplumun en küçük parçası olan aile üzerinden tartışırken, beklenmedik olaylar, fantastik bir maceraya dönüşüyor. Oyunun sahne ve giysi tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Ruzhdi Aliji ve dramaturgluğunu Halil Ünsal üstlendi.

1946’dan bugüne



1946’da tiyatro, sinema oyuncusu ve yönetmen Avni Dilligil’in yönetiminde başlayıp dört yıllık serüveni sona eren Şehir Tiyatroları, dönem dönem yeniden hayata geçirilmeye çalışılsa da girişimler sonuçsuz kaldı. 1989 yılında Prof. Dr. Özdemir Nutku Şehir Tiyatroları adını tekrar kent yaşamına kazandırmaya çalıştı. Ancak bu çaba Gezici Kamyon Tiyatrosu uygulamasıyla ancak iki yıl yaşayabildi.

Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında yer alan Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ndeki ilanla duyuruldu. Logosu yarışmayla belirlenen Şehir Tiyatroları, özenli bir sınav sürecinin ardından kadrosunu kurdu. İzmir Şehir Tiyatroları, Yücel Erten’in deyimiyle “tiyatronun töresi gereği” 1 Ekim’de perde açtı.