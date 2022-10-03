İzmir Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi'ne kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezonu yenilenen İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde açtı. Açılışta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sanatı savunmanın özgürlüğü savunmak olduğunu belirterek, “Tüm baskılara karşı özgürlüğümüzü sanatla savunacağız. İzmir'e sözümüz var. Bu sahnede oyun hiç bitmeyecek” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü Sanat Merkezi yeniden kapılarını açtı. Tiyatro oyunları, konserler ve konferansların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) oyunlarına ev sahipliği yapacak İsmet İnönü Sanat Merkezi’nin açılış gecesinde İzBBŞT oyuncularının gösterileri büyük beğeni topladı.

İsmet İnönü Sanat Merkezi’nin ve Şehir Tiyatroları’nın ikinci sezonunun kente hayırlı olmasını dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Şehir Tiyatrolarımız bu sene altısı yeni olmak üzere 10 oyunla karşınıza çıkacak. Sanatın özünde tekliğe karşı çokluğu savunmak vardır. Bugün sanat baskı altında. Sanatı savunmak özgürlüğü savunmaktır. Tüm baskılara karşı özgürlüğümüzü sanatla savunmaya çalışacağız. Ülkelerin baş döndürücü hırs yerine sakinliğe ihtiyacı var. Neşemizi ve mücadele gücünü artıran sanat ise bunun yegane yolu. Zorlukları el birliğiyle aştık. Tüm sanatçılarımıza teşekkür ederim. Bir işi yapmanın bir, yapmamanın bin sebebi vardır. Yapmak için tek sebebimiz vardı o da inancımız. Bunu el birliğiyle başardık. İzmir’e bir sözümüz var; bu sahnede oyun hiç bitmeyecek” dedi.



“Cesur bir başkan bu adımı attı”



İsmet İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’in kızı siyasetçi Gülsün Bilgehan ise konuşmasında İsmet İnönü’nün hatıralarını kendi yazdığı notlardan okudu. Bilgehen şunları söyledi: “İzmir doğumlu bir dedenin, yüz yıl önceki batı cephesi kahramanının torunu olarak aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Biliyorum ki burada bulunan herkes İnönü’nün, Atatürk’ün torunu. İsmet İnönü 24 Eylül 1884 de doğuyor. Doğduğu ev dayısının evi. Şu an Konak’ta müze haline getirildi. Gezmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Sizleri dinlerken İzmir’in şehir tiyatrolarına 70 yıl sonra kavuşmasına çok şaşırdım ancak Tunç Başkan gibi cesur bir başkan bu adımı attı ve İzmir’i şehir tiyatrolarına kavuşturdu. Cesur insanların yaşadığı İzmir’deyiz. Sizler gibi cesur seyirciler ve sanatçılar oldukça da Atatürk’ün başlayıp da bitiremediği her şeyi siz başaracaksınız. Tunç Soyer iyi ki varsınız, yanınızdayız, hiç merak etmeyin.”



Erten: “Tunç Soyer tiyatro tarihine yeni bir sayfa ekledi”



İsmet İnönü Sanat Merkezi'nin ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün anısını yaşatan bir sanat merkezi olduğunu hatırlatan İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ise “Bu merkez yapısal ve işlevsel olarak yeni bir hayata adım atıyor. Yeniden düzenlemeler sonucu, gencecik bir sanat kurumunun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ana sahnesi ve karargâhı oluyor. Ülkemizde süre giden bir karşı devrim hareketinin paralelinde, bilime ve sanata karşı bir topyekûn savaş açıldığı izlenimi, adım adım keskinleşiyor. Sanat alanları ile kurumlarının yüz yüze kaldığı ihmâl, küçümseme, umursamazlık, baskı ve hattâ yıkımcılık girişimleri, toplumun ruh zenginliğini kısırlaştırıyor. Bir çeşit çölleştirmeye doğru giden bu genel aymazlık ve acımasızlık karşısında; Sayın Başkan Tunç Soyer’in, İzmir’de Şehir Tiyatrolarının kuruluşu için gösterdiği kararlılık, direnç ve özene, bir kere daha teşekkür edeceğim. Sayın Başkan, güzel İzmir’in sanat hayatına ektiği bu atalık tohumla, sadece İzmir’in sanat tarihindeki 70 yıllık bir sancıya son vermemiş; aynı zamanda yurdumuzun tiyatro tarihine yeni bir sayfa eklemiştir” diye konuştu.



Çocuklar gibi sevinçliyiz



Şehir Tiyatroları'nın perdelerini açtığı 365 günün sonunda 365 koltuğu olan bu güzel salona kavuştuğuna dikkat çeken Erten, konuşmasını şöyle tamamladı: “Çatısından sahnesine, salonundan kulisine, havalandırmasından ışık ve ses düzenine kadar yeniden düzenlenmiş; oyun izlemeye uygun sahnemizde; hayatımızın yeni bir dönemine girmekten çok mutlu ve heyecanlıyız.”

Başkan Soyer, barışın ve ölümsüzlüğün simgesi zeytin fidanını Gülsün Bilgehan ve Yücel Erten’e hediye etti.





İzBBŞT 6’sı yeni 10 oyunla seyirci karşısında



“Sahne bizim tiyatro sizin” sloganıyla bu yıl 6’sı yeni 10 oyunla seyirciyle buluşacak olan İzBBŞT, oyunlarını en yeni akustik, ses, ışık, görüntü ve sahne mekaniği sistemleriyle donatılan Kültürpark’taki İzmir Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi’nde oynayacak. Şehir Tiyatrolarının yeni sezonu geçtiğimiz yıl sahnelenmeye başlanan “Azizname”, “Mor Şalvar’, “Bir Felaket Kutlaması Tavşan Tavşanoğlu” ve “Robinson Dans Öğreniyor” oyunlarıyla açılacak. Sezonun ilk yeni oyunu ise “Benim Naçiz Vücudum” olacak. Yücel Erten’in yazıp yönettiği, Atatürk’e karşı yapılmaya çalışılan İzmir suikastını konu alan “Benim Naçiz Vücudum”, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Yeni oyunlarla birlikte İzBBŞT’nın repertuvarında 10 oyun yer alacak.





Neler yapıldı?



Tadilat, bakım ve onarım çalışmaları 4 milyon 765 bin liraya mal oldu. Yenileme çalışmaları 6 ay sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tiyatro sahnesinde perde açıklığı ve yüksekliği arttırılarak sahnede ışık ve ses mekanik sistem hayata geçirildi. Havalandırma sistemi ve seyirci oturma alanları yenilendi. Sahne zemininde akustiği sağlamak için doğal ahşap malzeme döşendi. Seyirci yan ve arka duvarlarında komple salonu saran akustik ahşap paneller kullanıldı. Akustik asma tavan uygulaması yapıldı. Akustik taş yünü paneller döşendi. Ses ve ışık odasının içine akustik kaplama yapıldı. Fuaye zemini ve dış doğramalar yenilendi. Sahne kapıları da akustik özelliğe kavuştu.