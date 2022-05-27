İzmir Şehir Tiyatroları’na 8 ödül birden!

9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nin “Anadolu” ayağında İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 8 farklı kategoride ödüle layık görüldü!

2021-2022 tiyatro sezonunu kapatarak Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nin İstanbul'daki yapım ve performanslarına ilişkin ilk bölümünü geçen haftalarda duyuran Yeni Tiyatro Dergisi jürisi, ödüllerin “Anadolu” etabının kazananlarını duyurdu. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) 8 farklı kategoride ödüle layık görüldü.



Dünya çapındaki önemli tiyatro etkinliklerini de yakın takibe alan jüri tarafından İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten “Yaşam Boyu Başarı” ödülüne layık görülürken, İzBBŞT Sahne Direktörü Ufuk Aşar’a yönettiği “Mor Şalvar” adlı oyun ile “Yılın Yönetmeni” ödülü verildi. Ayrıca Halil Ünsal, “Tavşan Tavşanoğlu” oyunu ile “Yılın Dramaturgu” seçildi.



“Sorumluluğumuz arttı”

Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, İzBBŞT’nin ilk sezonunu ödüllerle süslediğini belirleterek bu ödüllerin İzmir Şehir Tiyatroları’nın sorumluluklarını arttırdığını ve heyecanını körüklediğini ifade etti. Yücel Erten şöyle konuştu: “Yeni Tiyatro Dergisi’nin Anadolu ödüllerine şöyle bir bakınca hatırı sayılır bir değerlendirme yoğunluğu görülüyor. ‘Yaşam Boyu Başarı ve Emek Ödülü’ ile ‘Yılın Tiyatro Ekibi’, ‘En İyi Çocuk Oyunu’, ‘Yılın Yönetmeni’, ‘Yılın Dramaturgu’, ‘En İyi Dekor’, ‘En İyi Kostüm’, ‘En İyi Kadın Oyuncu, Komedi’ ödüllerinin İzmir’in tazecik Şehir Tiyatrosu’nda buluşmuş olması sevindirici. İlkeli, diri ve etkili bir ödenekli tiyatro olma yolundaki çabalarımızın görülmüş olması, sonuç vermesi elbette bizi gönendirir. Ama aynı zamanda sorumluluğumuzu ve yaratma heyecanımızı da arttırır. Yurdumuzun sanat hayatına emek ve katkı sunmak ödevimiz.”



Ödül töreni Haziran ayında



13 Haziran’da Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle kazananlara heykelciklerinin verileceği yarışmada İzmir Şehir Tiyatroları’nın ödül alacağı diğer dallar şöyle;



Yılın Tiyatro Ekibi: Azizname

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Şirin Saraçoğlu, Elçin Erdem, Nazlı Benan Özkaya, Ceren Demirel, Pınar Güntürkün, Dine Altıok, “Mor Şalvar”

En İyi Kostüm: Deniz Çağrı Bilgili, “Robinson Dans Öğreniyor”

En İyi Dekor: Anıl Ateş Işık, “Robinson Dans Öğreniyor”

En İyi Çocuk Oyunu: Robinson Dans Öğreniyor



İzBBŞT, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir’i bir kültür sanat şehrine dönüştürme vizyonuyla kurularak 1 Ekim 2021’de perdelerini açmıştı.