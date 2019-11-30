İzmir Tiyatro Festivali 6 Aralık'ta başlıyor

İzmirliler için, İzmir adına TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf) tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali bu yıl 6-16 Aralık tarihlerinde 8. kez gerçekleşiyor.

Festivaller her çağda toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren kültürel paylaşım ve dayanışma alanları olmuştur. Uluslararası festivaller ise bunu bir adım öteye taşır. Farklı ulusları sanatsal bir altyapıda bir araya getirerek var olan ilişkileri, kültürel ve sosyal ilişkilere dönüştürerek etkileşimi güçlendirir. İzmir'de 2012'de "Merhaba" ile yola çıktık. 2013'te "İtiraz"la gezindik sahnelerde. 2014'te, "Dayanışma"ydı temamız, 2015'te, "Özgürlük...", sonra "...Roma mitolojisinde son tanrıça Spes'in adı olan 'Umut'u belirledik tema olarak. "...Özgür, aydınlık ve daha güzel bir ülke için umudu diri tutanlar: Haydi, Tiyatroya, Festival'e!" diyerek virgülledik Festivalimizi. Önceki yıl daha da "Cesaret"lendik, artık 6 yaşındaydık. Geçen yıl karanlığa karşi direnerek umutla ve coşkuyla "Yaşamak" dedik. Bu yıl ise yan yana durursak, birlikte olursak üstesinden gelebileceğimizi, yapabileceğimizi deneyimlemiş olarak "Birlikte Yapabiliriz" temasını belirledik. Festivalin açılışı 6 Aralık'ta saat 17.30'da Kıbrış Şehitleri caddesinde Festival Yürüyüşü ile başlayacak, bunu Kültürpark İzmir Sanat Sahnesi'nde düzenlenecek salon töreni izleyecektir.

Festival alanları

8.Festival'in her yıl 4 alan da verilen ödülleri de aynı gece sahiplerini bulacak; Festivalin Emek Ödülü yılların oyun yazarı Hidayet Sayın'a, Onur ödülü sanatçı Meltem Cumbul'a, Dayanışma Ödülü Dokuz Eylül Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci ve Öğretim Üyelerine, yine bir Dayanışma ödülümüz ise ise V-For Vendetta oyununda canlandırdığı rolden tutuklanan Nazlı Masatçı'ya verilecek. "Festival şehrin her yerinde" şiarı ile düzenlenen İzmir Tiyatro Festivali sadece İzmir merkezde değil, ilçeleri ile birlikte tüm İzmir'de gerçekleşecek. Şehrin birçok salonunda, 19 ayrı sahne (Kültürpark İzmir Sanat, Karşıyaka Hikmet Şimşek Kültür Merkezi, Ziya Gökalp Kültür Merkezi, Deniz Baykal kültür Merkezi, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi,Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Güzelyalı Kültür Merkezi, Türkan Saylan Kültür Merkezi, Gaziemir Atatürk Kültür merkezi, Karabağlar Muzaffer İzgü Sahnesi, Yaşar Üniversitesi salonu, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu, Seferihisar Çağan Irmak Sahnesi, Menemen Kubilay Kültür Merkezi ile İnönü Kültür Merkezi, Bayraklı İsmet İnönü Kültür Merkezi, Tepekule, Buca Olimpik Havuz Salonu) ve sokaklarında izleyici ile buluşacak.

Etkinlikler

10 gün süre ile katılımcı toplulukların oyunlarının yanı sıra, atölye çalışmalarının da yer alacağı 8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'ne yerli, yabancı profesyonel ve amatör olmak üzere 150'ye yakın oyun başvurusu gerçekleşmiştir. Birbirinden değerli bu çalışmalar içinde 25'i yerli, 4'ü yabancı yetişkin oyunu ile 3 çocuk, 3 sokak oyunundan oluşan Festivali seçkisi; Prof.Dr. Selda Kulluk Yerdelen, Zeynep Altıok, Sanat eleştirmeni Yaşam Kaya, Yönetmen ve Eğitmen Polat İnangül ile Oyuncu Tansel Öngel tarafından belirlendi. Oyunlara ek olarak Festivalde yazarlık ve oyunculuk üzerine 2 atölye de İzmirliler ile buluşacak. Azerbaycan, Irak, İran ve Gürcistan'ın Rusça, Gürcüce ve Farsça oyunların yanı sıra bir de Kürtçe oyun yer alacak. Çok dilli Festivalde üst yazı ile takipte kolaylık sağlanacak. Festival'in bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Kısa Oyun Yazma Yarışması bu yıl yitirdiğimiz geçen yılın Emek Ödülü sahibi Prof Dr. Özdemir Nutku'nun adını taşıyacak.

İzmirlilere tiyatro ve sanat dolu bir 10 gün yaşatma hedefine sahip, tamamen gönüllülerden oluşan Taksav ekibi, her yıl daha çok katılımcı grup ve seyirciyi ağırlamakta. Festival oyunlarından davetiyeli olanlar ilgili Belediyelerden edinilebilirken, fiyatlari 15 ila 40,- lira arasında değişen oyunların biletleri de Biletinial Sitesi yada Taksav'ın İzmir ofisinden alınabilir.