İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde ödül zamanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür kenti haline getirme hedefi doğrultusunda ilk kez düzenlen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde “Kristal Flamingo”ların sahipleri 1 Temmuz Perşembe akşamı belli olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birincisini düzenlediği “İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali”, 1 Temmuz Perşembe akşamı “Kristal Flamingo” ödül töreniyle son bulacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki program 19.00’da Maxime Zecchini konseriyle başlayacak ve ödül töreniyle devam edecek. Konser ve ödül töreni İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web televizyonu İzmirTube Tv’de yayınlanacak.

Ulusal Yarışma seçkisi



Festivalin en önemli bölümlerinden Ulusal Yarışma seçkisi dün açıklandı. Kurmaca, belgesel ayrımının gözetilmediği seçkide yer alan 12 film şunlar: Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak, Aşk, Büyü, v.s / Nisan Dağ, Ceviz Ağacı / Faysal Soysal, Hayaletler / Azra Deniz Okyay, İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin, Kovan / Eylem Kaftan, Kraliçe Lear / Pelin Esmer, Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu, Nasipse Adayız / Ercan Kesal, Nuh Tepesi / Cenk Ertürk, Ölü Ekmeği / Reis Çelik.

Yönetmen Ezel Akay’ın başkanlığında, müzisyen-akademisyen Prof. Berrak Taranç, besteci Cem İdiz, akademisyen-yazar Prof. Oğuz Makal, söz yazarı Mehmet Teoman, oyuncu Tülay Günal ve film müziği alanından bir akademisyen Feyzi Erçin’den oluşan jüri, 1 Temmuz’da açıklanacak festival ödülleri ‘Kristal Flamingo’ların sahiplerini belirleyecek. En İyi Film ödülünü kazanacak filmin yapımcısına, bir sonraki filmini İzmir’de çekmesi koşuluyla, İzmir Sinema Ofisi tarafından 300 bin TL değerinde lojistik destek verilecek. Ayrıca İzelman AŞ tarafından ‘En İyi’ film ile Jüri Özel Ödülünü alacak filmlerin yönetmenlerine, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncular, En İyi Film Müziği bestecisi, En İyi Film Şarkısı bestecisi ve En İyi Ses tasarımcısına da 10 biner TL’lik ödül verilecek.

Dizi müzikleri



Festival çerçevesinde, televizyon alanında da bir değerlendirme yer alıyor. TV eleştirmenleri Elçin Yahşi, Özlem Özdemir, Sina Koloğlu, Yazgülü Aldoğan, sinema yazarı Burak Göral, sinema ve müzik yazarı Cumhur Canbazoğlu ile besteci Serdar Kalafatoğlu’ndan oluşan Jüri, son bir yıl içinde açık televizyon kanalları ile dijital platformlarda gösterilmiş dizilerin ana tema müzikleri ve şarkıları arasında bir değerlendirme yaparak, dört kategoride En İyi Özgün Dizi Müziği ve En İyi Özgün Şarkı ödülleri, En İyi Özgün Platform Dizi Müziği ve Şarkısı ödülleri verecek. Besteciler, Kristal Flamingo ödüllerinin yanı sıra, İZFAŞ’ın vereceği 10 bin TL tutarındaki ödüllerini 1 Temmuz’daki törende alacak.



Festival programı



Festival Düzenleme Kurulu Başkanlığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, yönetmenliğini sinema yazarı Vecdi Sayar‘ın üstlendiği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Konsolosluğu, Macar Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, Kültürlerarası Sanat Derneği ve İzmir Sinema Ofisi işbirliği ile düzenleniyor. Festival Yürütme Kurulu’nda Büyükşehir Kültür Sanat Daire Başkanlığı ve İzmir Sinema Ofisi çalışanları yer alıyor. Programın yarışma filmleri, Bakanlığın ve İzmir Valiliğinin özel izniyle akşamları Kültürpark’ta gösteriliyor. Diğer bölümlerdeki filmlerin gösterimleri ise İzmir Sanat, Büyükşehir’in Basmane’deki yeni sanat mekanı Bıçakçı Han ve Fransız Kültür Merkezi’nde yapılıyor.

30 Haziran 2021 Çarşamba günü İzmir Sanat’ta saat 12.00’de “Pavarotti” filmi, 15.00’de “Neredesin Firuze?” filmi, 17.00’de Ezel Akay’la Söyleşi, 18.00’de “İngiltere Benim” filmi, Fransız Kültür’de 13.00’de “Tereddüt” filmi, 16.00’da “Şarlatan” filmi, 19.00’da A. K. Lazarliewickz, Yeşim Ustaoğlu Söyleşisi, Bıçakçı Han’da 14.00’de “T. German, Kor ve Ateş Yılları” filmi, 17.00’de “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” filmi, Kültürpark Açıkhava’da 20.30’da Film Ekibiyle Söyleşi 21.00’de “Kraliçe Lear” film gösterimleri olacak.



1 Temmuz 2021 Perşembe günü İzmir Sanat’ta saat 12.00’de “Soğuk Savaş” filmi, 15.00 “Macar Ustalardan Kısalar” filmi, 18.00’de “Biz Böyleyiz” filmi, Fransız Kültür’de 13.00’de “Beyaz Tanrı” filmi, 16.00’da “İz” filmi, Bıçakçı Han’da saat 14.00’de “Müslüm filmi”, 17.00’de “Unutursam Fısılda” film gösterimleri olacak.



Yasal düzenlemeler uyarınca, (Güzel ve Çirkin, Fantasia ve Fantasia 2000 filmler haricinde) tüm film gösterimlerimizde 18+ yaş sınırlaması bulunuyor. Tüm gösterimlerde pandemi koşullarına uygun olarak maske ve mesafe kuralına uyularak, salonlara %50 kapasite ile seyirci alınacak. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 11 gün boyunca devam edecek. Film gösterimleri ve konserlere www.kultursanat.bel.tr’den ücretsiz QR kod alarak alınabilecek.