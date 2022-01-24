İzmir Uluslararası İki Yaka Sanat Günleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi mübadelenin 99’uncu yılında 29-30 Ocak tarihleri arasında “İzmir Uluslararası İki Yaka Sanat Günleri” düzenliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat kenti haline getirme ve evrensel barış vizyonu doğrultusunda mübadelenin 99’uncu yılı “İzmir Uluslararası İki Yaka Sanat Günleri” ile anılıyor. Ege’nin iki yakasının değerleri, ortak kültürü ve geçmişi 29-30 Ocak tarihleri arasında sanat günleri ile yeniden hatırlanacak.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında 29 Ocak Pazartesi günü Basmane’deki tarihi Bıçakçı Han’da Banu Tansuğ’un “Rebetika-Haz ve Hüzün” adlı duvar sergisi olacak. 18.00’de Prof. Dr. Nükhet Adıyeke ve Doç. Dr. Oya Durmuş’un konuşmacı olduğu “99. Yılında Mübadele ve Yemek Kültürü” başlıklı söyleşi yapılacak. 19.30’da Sinafi Trio konseri ve Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencilerinin dans gösterisi var.

“Güle Güle Parga”



30 Ocak Pazar günü ise Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde Tiyatro Mahal “Güle Güle Parga” isimli tiyatro oyunuyla İzmirliler ile buluşacak. 20.00’de Agora Minör konseri var. Aynı gün Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 20.30’da Evrim Ateşler şefliğinde “Mübadelenin 99. Yılı Anafandon ve Okeanos Orkestrası” konseri yapılacak.

“Dedemin İnsanları”



Üç gün boyunca “Mübadeleyi Anıyoruz” adıyla üç ilçede yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı “Dedemin İnsanları” filmi de sanatseverlerle buluşacak. 28 Ocak’ta Bornova’da Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşlar Yerleşkesi’nde, 29 Ocak’ta Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde, 30 Ocak’ta ise Buca Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde 19.30’da gösterim yapılacak.

QR kodlu giriş bileti için kayıtlar "kultursanat.izmir.bel.tr" adresi üzerinden 24 Ocak Pazartesi günü saat 13.00`te açılıyor.