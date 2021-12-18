Bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Uluslararası Mizah Festivali başladı. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ülkede derinleşen ekonomik krize değinerek, “Çağımızın sorunlarına, mizahla özgün ve incelikli yorumlar getiren, zihin açan, yüreğimize su serpen ve yüzümüzü güldüren tüm ustalara yürekten selam gönderiyorum” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Uluslararası Mizah Festivali başladı. Festival, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, sanatçılar ve İzmirli sanatseverlerin katılımıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki törenle açıldı.

Ekonomik krize değindi



Turhan Selçuk, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz gibi usta isimlerin anıldığı festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ülkede derinleşen ekonomik krize değindi. Türkiye’nin bir yangın yeri olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Rakamlar uçuşuyor. Takip etmekte zorlanıyoruz ama rakamların nerelere çıktığından daha vahimi, belirsizlik hakim. Önümüzü görmüyoruz. Derin bir krizin içerisindeyiz. Tam da böyle bir anda mizah festivali yapıyor olmak bir ironi gibi geliyor. Ama hani derler ya 'Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın en yakın olduğu zamandır aynı zamanda'. Öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle olmasını diliyorum” dedi.

“Yüzümüzü güldüren tüm ustalara yürekten selam gönderiyorum”

İçinden geçilen zor günlerde mizahın iyileştirici gücünün, halkın yüzünde bir küçük tebessüm yaratmasını dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: “Zorlu pandemi koşullarından sonra böyle yüz yüze buluşabildiğimiz sanat etkinliklerini, yaşama dair umutlarımızı canlı tutması açısından da kıymetli olduğuna inanıyorum. Sanat dünyasına damga vurmuş birçok ustayı burada anacağız. Onların eserleri ile buluşacağız. Mizah sanatına çok değerli ustalar kazandıran ülkemizin, disiplinler arası nitelikteki tek mizah festivali olan İzmir Uluslararası Mizah Festivali'ne katkı veren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Çağımızın sorunlarına, mizahla özgün ve incelikli yorumlar getiren, zihin açan, yüreğimize su serpen ve yüzümüzü güldüren tüm ustalara yürekten selam gönderiyorum. Bu sevincimizi paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ali Nesin, babası Aziz Nesin’i anlattı

Festivalin yönetmeni Vecdi Sayar da müzik festivali için kendileriyle iş birliği yapan kurumlara teşekkür ederek, birlikte çok verimli çalıştıklarını söyledi. Ali Nesin ise babası Aziz Nesin’i anlattı. Aziz Nesin'in çok komik, keyifli biri olduğunu belirten Ali Nesin, “Babam ile ilgili dikkatimi çeken bir şey var. Çocukluğundan beri tüm toplu fotoğraflarda hep en önde. Belli ki liderlik vasfı var. Her yere kendi fotoğraflarını koyardı. Kendine güvenini yitirmemek için bunu yaptığını düşünüyorum ama çok yalnızdı. Çoğu zaman çok yalnızdı” ifadesini kullandı.

Başkan Soyer'e teşekkür

Gazeteci yazar Nazım Alpman da böyle bir festivalin düzenlenmesinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, “Güzel bir festival. Turhan Selçuk sergisi de olağanüstü. Turhan ağabey bunu görse herhalde Antalya Devlet Tiyatrosu'nun oyununda mutlu olduğu kadar olurdu. Hatta daha fazla bile mutlu olurdu. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi. Mizah tarihçisi Turgut Çeviker ise Mizah Festivali'nin Türkiye'de gecikmiş bir kültür etkinliği olduğunu belirtti. Festivali düzenleyenleri kutladığını ifade eden Çeviker, “Bu festivali düzenleyenleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Bir zamanlar bunu İstanbul için de hayal etmiştim” diye konuştu.

17-23 Aralık tarihleri arasında

Festivalin ikinci gününde 12.00’de İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde Cengiz Özek’in “Çöp Canavarı” adlı Karagöz oyunu ve 15.30’da Aydın Ilgaz’ın sunumuyla “Hababam Sınıfı” gösterilecek. 19 Aralık Pazar günü AASSM’de 14.00’te “Büyülü Ağaç” adlı Karagöz oyununun ardından 15.00’te Cengiz Özek izleyicilerle bir söyleşi yapacak. 16.00’da araştırmacı-yazar Sabri Koz “Halk Kültürümüzde Popüler Müzik Kahramanları” üstüne bir konuşma yapacak. 17.00’de ise Prof. Dr. Semih Çelenk Ege’nin mizah ustası anısına “Sahnede Şair Eşref” konulu bir söyleşiyle izleyiciyle buluşacak. Program, 18.00’de Mehmet Esen’in “Meddah” oyunu ile sonlanıyor.

Tiyatro kuran komedyenler

20 Aralık Pazartesi günü 18.00’de İzmir Sanat’ta dramaturg-yazar Eren Aysan’ın “Tiyatro Kuran Yönetmenler” üstüne bir söyleşisi var. Bu söyleşiyle, doğumunun 100. yıl dönümünde Ulvi Uraz, ölümünün 50. yılında Avni Dilligil ile tiyatromuzun ustalarından Muammer Karaca, Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan, Altan Erbulak, Nejat Uygur, Tevfik Gelenbe, Eniz Fosforoğlu, Levent Kırca ve yakınlarda vefat eden Ferhan Şensoy anılacak.

Söyleşinin ardından 20.00’de İzmir Şehir Tiyatroları’nın “Azizname” oyunu sahnelenecek. 21 Aralık’ta AASSM Büyük Salon’da 18.30’da Gökmen Ulu’nun imzasını taşıyan Müjdat Gezen belgeselinin gösterimi yapılacak. Belgeselin ardından Başkan Tunç Soyer Müjdat Gezen’e Aziz Nesin Mizah Ödülü’nü sunacak, ardından Gezen ve Ulu ile bir söyleşi var. En uzun gece olan 21 Aralık’ta program Şarlo filmleriyle tamamlanacak. Gecede, Chaplin’in ilk döneminden iki kısa filmle, “Asri Zamanlar” ve “Şarlo Diktatör” filmleri gösterilecek.

Balkanlardan ustalar

Festivalin Balkan ülkelerinden gelen konukları da var. Ünlü Bulgar karikatürist Lubomir Mihailov, 22 Aralık Çarşamba günü 19.00’da Fransız Kültür Merkezi’nde Balkan karikatürünün özelliklerini örneklerle anlatacak. Ukrayna’dan ünlü bir çizer Oleg Gutsov ise söyleşiye çevrim içi katılacak. 20.00’de dünya canlandırma (animasyon) sinemasının en önemli yaratıcılarından Ion Popescu Gopo’nun filmleri, Romanya’dan gelen sinema yazarı Dana Duma’nın sunumuyla gösterilecek. Festivali 23 Aralık’ta AASSM’de 20.00’de “KomiKlasik” adlı konserle sona erecek. Konserde, İzmir Büyükşehir Belediyesi El Ele Müzik Senfoni Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek. Etkinliğin solisti ise bu projenin yaratıcısı viyola sanatçısı Efdal Altun olacak.