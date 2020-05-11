İzmir’de Gezilecek Yerler | Gidilmesi Gereken 5 yer

İzmir deyince akla tarih, turizm ve pek çok güzellik gelmektedir.

Sizler için İzmir gezilecek yerler ile ilgili bir yazı yayınladık. İzmir’de bulunan eşsiz ve sayısız güzellik bulunmakta, bu güzelliklerin hepsini gezmeye kalktığınızda tüm yazınızı vermeniz gerekebilir. Ayrıca İzmir gezi rehberi tarzında yayınlanan bu yazımızda sizlere verdiğimiz bu bilgiler ile gezdiğiniz bu yerleri daha iyi anlayarak gezme fırsatınız yakalayabilirsiniz. Unutmayın gezdiğiniz yerleri daha önce araştırarak gezmeniz, o gezinize daha fazla anlam kazandıracaktır.

İzmir’de gezilecek yerler listesini incelediğimiz zaman İzmir’de yer alan tarihi geçmişi hissedeceksiniz. Bu geçmişte sizler büyüleneceksiniz. Birçok insan İzmir’e turizm amaçlı gitmektedir. Ancak kültürel turistlik gezi içinde oldukça uygun bir şehirdir. Yani İzmir yalnızca yazın turistlik gezi yapmak için değil, kışın da gezi yapmaya oldukça elverişlidir. Sizler için hazırladığımız İzmir gezi rehberi detaylı olarak yazılmıştır. Bu listede yer alan tüm mekanlara kesinlikle gitmelisiniz. Bu listede İzmir’de gezilecek tarihi yerleri göreceksiniz.

Smyrna Agora Antik Kenti

İzmir’in en eski şehridir. Daha doğru olarak konuşursak İzmir’in kurulduğu yerdir. İzmir’de gezilecek yerler listesinde önemli yerler arasında bulunmaktadır. MÖ 3000’li yıllara dayanan bir geçmişe sahiptir. Burada oldukça geriye gideceksiniz…

Polycarp Kilisesi

Bu kilise oldukça farklı bir mimariye sahiptir. Bu kilise mimari olarak dikdörtgen bir bazilikadır. Dışarıdan oldukça sade bir yapı gibi dursa da içeriye girdiğinizde oldukça farklı bir mimariye sahiptir

Efes Antik Kenti

Efes Antik Kenti oldukça derin bir tarihe sahiptir. Aynı zamanda Efes mükemmel bir yerleşime sahiptir. Efes Antik Kent içerisinde bulunan tapınaklardan birisi olan Artemis Tapınağı dünyanın yedi harikası arasında yer almaktadır. Burada yer alan güzelliği anlatmak tabi ki kelimelere yetmeyecektir. Buraya kesinlikle gitmelisiniz. Bu güzel ülkemizde yer alan ve İzmir gezilecek yerler rehberine eklemeniz gereken bir numaralı yer olmalıdır. Bu kentte oldukça ünlü olan Meryem Kilisesi, Celcus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Aşk Evi ve pek çok ziyaret yeri bulunmaktadır. Efes Antik Kenti geziniz için bir gün ayırmanız gerekmelidir.

Meryem Ana Evi (Meryem Kilisesi)

Hz. Meryem’in havarilerinden olan Yuhanna ile Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten hemen sonra burada yaşadığı bilinmektedir. Burası İzmir’de gezilecek yerler listelerinde oldukça fazlaca yer almaktadır. Özellikle her yıl 15 Ağustos’ta oldukça fazla ziyaretçi almaktadır. Bunun nedeni ise Hz. Meryem’in cennete kabul edildiği tarih olarak kabul edilmektedir. Her sene burada 15 Ağustos’ta ayinler düzenlenmektedir.

Şirince

Şirince, 2012 senesinde turistlik açısından oldukça yükselen bir köydü. Maya takviminin bitmesi ve dünyanın sonunun geleceğine inanan kesim, burada kıyametin kopmayacağına inanmış ve buraya akın etmiştir. O sene oldukça yoğun olmakla beraber günümüzde de yaz aylarında nispeten yoğundur. Kesinlikle bu güzel köyü görmelisiniz. Bu köy konumu açısından oldukça mükemmel gün batımlarına ev sahipliği yapmaktadır. Evlerin tasarımı ve mimari açısından çok güzel bir görüntü oluşturmaktadır. İzmir gezi rehberi listenize kesinlikle eklemeniz gerekmektedir. Burada aynı zamanda Aziz Nesin’in kurduğu Nesin Matematik Köyü’de bulunmaktadır. Burada matematik aşığı gençler buluşmaktadır.

İzmir’e geldiğinizde İzmir’in lezzetlerini de tatmalısınız. Bunun için İzmir’de ne yenir yazısını mutlaka incelemelisiniz.