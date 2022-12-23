“İzmir’in Arkeolojik Mirası” fotoğraf yarışması sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “İzmir’in Arkeolojik Mirası” ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Yarışmaya 18 yaş üstü ve 18 yaş altı kategorilerde 383 kişi bin 645 fotoğrafla katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “İzmir'in Arkeolojik Mirası” ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı. İzmir’deki 14 kazıya destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, fotoğraf sanatı aracılığı ile İzmir’deki arkeolojik zenginliklerin belgelenmesini, amatör-profesyonel fotoğrafçılar ile gençleri bu alanlara çekmeyi, İzmir'e ait görsel bellek oluşturmayı amaçlayan fotoğraf yarışmasına 18 yaş üstü ve 18 yaş altı kategorilerinde 383 kişi bin 645 fotoğrafla katıldı. Fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergisi 2023 yılında düzenlenecek İzmir Arkeoloji ve Toplum Buluşmaları kapsamında yapılacak.

Jüri belirledi



Merih Akoğul, Kamil Fırat, Doç. Dr. A.Beyhan Özdemir, Aykan Özener, Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, Firdevs Sayılan ve Mehmet Yasa’dan oluşan jüri üyeleri 19 Aralık günü yaptıkları seçim sonrası iki kategoride toplam 59 adet fotoğrafı ödül ve sergilemeye değer buldu.

Ödül alanlar



18 yaş üstü kategori olan “Fotoğrafçı Gözüyle İzmir’in Arkeolojik Mirası” birincilik ödülünü Hakan Yaralı kazanırken ikincilik Hüseyin Şalış’ın, üçüncülük Hakan Gümüş’ün oldu. Bu kategorideki 3 mansiyon ödülünü Abdurrahman Çetin, Alahattin Kanlıoğlu ve Murat Orkun paylaştı. “Gençlerin Gözüyle İzmir’in Arkeolojik Mirası” adlı 18 yaş altı kategoride ise Simirna Yılmaz birincilik ödülünün sahibi olurken, ikincilik ödülüne Ecrinnaz Kızrak, üçüncülük ödülüne Süleyman Ege Agaçe değer bulundu. Arda Taş, Deniz Şelli ve Ece İnan ise mansiyon ödüllerinin sahipleri oldu.