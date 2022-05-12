İzmirli Bergen filmini ücretsiz izleyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kadına şiddet konusundaki farkındalığı arttırmak için çabaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi “Bergen” filmini 16 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında Beydağ’dan Kemalpaşa’ya Kınık’tan Dikili’ye kadar birçok ilçede ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek açık hava film gösterimleriyle Bergen filmi İzmirlilerle buluşuyor. İzlenme rekoru kıran Bergen filmi 16 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında İzmir’in birçok noktasında ücretsiz gösterilecek. Gösterimler sadece İzmir’in merkezinde değil Beydağ’dan Kemalpaşa’ya Kınık’tan Dikili’ye birçok ilçedeki açık alanlarda da yapılacak. Programın detaylarına kultursanat.izmir.bel.tr ve www.izmir.art adreslerinden ulaşılabilir.



Başkan Soyer ücretsiz gösterim sözü vermişti



30 Mart’ta İzmir Köy-Koop Birliği önderliğinde tarım alanında çalışan kadınlar ve eşleri, MaviBahçe alışveriş merkezinde Bergen filmini izlemişti. Bu özel gösterime katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kadına şiddet konusunda Türkiye'de artan bir duyarlılık var ama yeterli değil. Çok daha güçlü bir farkındalığa ihtiyaç var. Biz Bergen filmini İzmir'de özellikle daha çok erkeklerin seyretmesini istiyoruz. Toplu bilet alıp, muhtarlarımız aracılığıyla erkekleri Bergen filmiyle buluşturacağız” demişti.



Bergen filmi



Yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı Bergen filminde, Bergen’in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor. Mehmet Binay ve Caner Alper’in yönettiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah’la Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren, Suzan Kardeş gibi isimler yer alıyor. Filmin özgün müzikleri ise Mazlum Çimen ve Saki Çimen imzasını taşıyor.

